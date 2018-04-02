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Зеленський внесе законопроект, який потішить власників «євроблях»

Зеленський внесе законопроект, який потішить власників «євроблях»
Президент Володимир Зеленський внесе законопроект про відстрочку штрафів за нерозмитнені автомобілі для розгляду на першому засіданні Верховної Ради.

Прес-служба глави держави повідомила про це 21 серпня за підсумками наради в Мінінфраструктури з питання розмитнення євроблях, - пише "Газета ua".

У нараді взяли участь заступник керівника Офісу президента Руслан Рябошапка, голова Державної митної служби Максим Нефьодов і заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк.

Під час наради з представниками автомобілістів сторони досягли взаєморозуміння в питанні вирішення проблеми нерозмитнених автомобілів.

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Теги: євробляхи, Україна
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