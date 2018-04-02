Зеленський внесе законопроект, який потішить власників «євроблях»





Прес-служба глави держави повідомила про це 21 серпня за підсумками наради в Мінінфраструктури з питання розмитнення євроблях, - пише "Газета ua".



У нараді взяли участь заступник керівника Офісу президента Руслан Рябошапка, голова Державної митної служби Максим Нефьодов і заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк.



Під час наради з представниками автомобілістів сторони досягли взаєморозуміння в питанні вирішення проблеми нерозмитнених автомобілів.

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