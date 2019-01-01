Волинські правоохоронці визначали сильнішого на міні-футбольному полі. ФОТО





Про це йдеться на сторінці патрульної поліції Волинської області у Facebook.



«12 наших патрульних взяли участь у чемпіонаті з міні-футболу серед команд правоохоронних органів. Футбольна гра відбулась сьогодні на стадіоні військового ліцею. Чемпіонат організувала ГО «Волинська обласна організація ФСТ «Динамо», - йдеться у повідомленні.



Усього в грі взяли участь 9 команд.





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