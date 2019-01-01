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Волинські лісівники збудували ще один вольєр для вирощування дикого кабана. ФОТО

Волинські лісівники збудували ще один вольєр для вирощування дикого кабана. ФОТО
На площі 4,8 га у лісах Любомльського району тепер вирощуватимуть дикого кабана.

Новий вольєр побудували у Гущанському лісництві державного підприємства «Прибузьке лісове господарство», що у Любомльському районі, - повідомляє прес-служба ВОУЛМГ.

На територій вольєру лісівники ДП «Прибузьке лісове господарство» створили весь комплекс біотехнічних споруд – щоб тварини повністю могли адаптуватися до нових умов проживання.

За дикими тваринами доглядають і охороняють, систематично та достатньо підгодовують зерновими та коренеплодами. Також єгері подбали, щоб було вдосталь запасів жолудя, каштанів, кормових віників та солі.

Варто зазначити, що сьогодні – у зв’язку з періодичним виявленням спалахів африканської чуми свиней, яка фіксувалася в окремих районах області, поголів’я диких свиней знизилося. Відтворення популяції – справа тривала, клопітка і недешева. Але розуміючи таку необхідність, волинські лісівники використовують для цього всі можливості та докладають максимум зусиль.

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Теги: ВОУЛМГ, ліс
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