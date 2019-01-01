Волинські лісівники збудували ще один вольєр для вирощування дикого кабана. ФОТО

На площі 4,8 га у лісах Любомльського району тепер вирощуватимуть дикого кабана.Новий вольєр побудували у Гущанському лісництві державного підприємства «Прибузьке лісове господарство», що у Любомльському районі, - повідомляє прес-служба ВОУЛМГ.На територій вольєру лісівники ДП «Прибузьке лісове господарство» створили весь комплекс біотехнічних споруд – щоб тварини повністю могли адаптуватися до нових умов проживання.За дикими тваринами доглядають і охороняють, систематично та достатньо підгодовують зерновими та коренеплодами. Також єгері подбали, щоб було вдосталь запасів жолудя, каштанів, кормових віників та солі.Варто зазначити, що сьогодні – у зв’язку з періодичним виявленням спалахів африканської чуми свиней, яка фіксувалася в окремих районах області, поголів’я диких свиней знизилося. Відтворення популяції – справа тривала, клопітка і недешева. Але розуміючи таку необхідність, волинські лісівники використовують для цього всі можливості та докладають максимум зусиль.