Волинські лісівники збудували ще один вольєр для вирощування дикого кабана. ФОТО
Сьогодні, 05:13
На площі 4,8 га у лісах Любомльського району тепер вирощуватимуть дикого кабана.
Новий вольєр побудували у Гущанському лісництві державного підприємства «Прибузьке лісове господарство», що у Любомльському районі, - повідомляє прес-служба ВОУЛМГ.
На територій вольєру лісівники ДП «Прибузьке лісове господарство» створили весь комплекс біотехнічних споруд – щоб тварини повністю могли адаптуватися до нових умов проживання.
За дикими тваринами доглядають і охороняють, систематично та достатньо підгодовують зерновими та коренеплодами. Також єгері подбали, щоб було вдосталь запасів жолудя, каштанів, кормових віників та солі.
Варто зазначити, що сьогодні – у зв’язку з періодичним виявленням спалахів африканської чуми свиней, яка фіксувалася в окремих районах області, поголів’я диких свиней знизилося. Відтворення популяції – справа тривала, клопітка і недешева. Але розуміючи таку необхідність, волинські лісівники використовують для цього всі можливості та докладають максимум зусиль.
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Новий вольєр побудували у Гущанському лісництві державного підприємства «Прибузьке лісове господарство», що у Любомльському районі, - повідомляє прес-служба ВОУЛМГ.
На територій вольєру лісівники ДП «Прибузьке лісове господарство» створили весь комплекс біотехнічних споруд – щоб тварини повністю могли адаптуватися до нових умов проживання.
За дикими тваринами доглядають і охороняють, систематично та достатньо підгодовують зерновими та коренеплодами. Також єгері подбали, щоб було вдосталь запасів жолудя, каштанів, кормових віників та солі.
Варто зазначити, що сьогодні – у зв’язку з періодичним виявленням спалахів африканської чуми свиней, яка фіксувалася в окремих районах області, поголів’я диких свиней знизилося. Відтворення популяції – справа тривала, клопітка і недешева. Але розуміючи таку необхідність, волинські лісівники використовують для цього всі можливості та докладають максимум зусиль.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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