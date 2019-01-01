Троє охоронців отруїлися грибами
Сьогодні, 00:15
На Рівненщині через отруєння грибами до лікарні потрапили троє людей.
Про це повідомляє Rivne.media
З початку грибного сезону, вже є зареєстровані перші жертви «тихого полювання».
Так, 13 серпня троє осіб звернулася за допомогою в реанімаційне відділення Березнівської ЦРЛ з приводу грибного отруєння. Медики встановили, що троє дорослих осіб, які працюють охоронцями на підприємстві, вживали дикорослі гриби, які були зібрані на території міста Березне. Грибники вважали, що споживали білі гриби, сироїжки, гриби-рядовки, проте серед залишків грибів виявлена бліда поганка.
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Про це повідомляє Rivne.media
З початку грибного сезону, вже є зареєстровані перші жертви «тихого полювання».
Так, 13 серпня троє осіб звернулася за допомогою в реанімаційне відділення Березнівської ЦРЛ з приводу грибного отруєння. Медики встановили, що троє дорослих осіб, які працюють охоронцями на підприємстві, вживали дикорослі гриби, які були зібрані на території міста Березне. Грибники вважали, що споживали білі гриби, сироїжки, гриби-рядовки, проте серед залишків грибів виявлена бліда поганка.
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