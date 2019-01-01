Німеччина і Велика Британія проти повернення Росії до G7
Сьогодні, 01:17
Голова уряду Великої Британії Борис Джонсон заявив, що не підтримує повернення Москви до клубу високорозвинених держав - "Великої сімки".
Про це повідомляє Укрінформ, посилаючись на The Guardian.
Відповідаючи на запитання про повернення РФ до G7, Джонсон заявив, що його ще треба переконати, ніби, це правильно, щоб Москва знову приєдналася до G7. "Це одне з питань, де Велика Британія та Німеччина погоджуються, й на цьому все", - заявив Джонсон на спільній пресконференції з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.
Як повідомлялося, німецький уряд не підтримує пропозицію американського президента Дональда Трампа повернути РФ до "Великої сімки".
Участь РФ у клубі найрозвинутіших країн світу, що до 2014 року збирався у форматі G8, припинили у відповідь на анексію Криму. Відтоді клуб повернувся до попереднього формату - G7.
Членами "Великої сімки" є США, Японія, Німеччина, Велика Британія, Франція, Італія та Канада. Це об'єднання існує з 1975 року.
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Про це повідомляє Укрінформ, посилаючись на The Guardian.
Відповідаючи на запитання про повернення РФ до G7, Джонсон заявив, що його ще треба переконати, ніби, це правильно, щоб Москва знову приєдналася до G7. "Це одне з питань, де Велика Британія та Німеччина погоджуються, й на цьому все", - заявив Джонсон на спільній пресконференції з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.
Як повідомлялося, німецький уряд не підтримує пропозицію американського президента Дональда Трампа повернути РФ до "Великої сімки".
Участь РФ у клубі найрозвинутіших країн світу, що до 2014 року збирався у форматі G8, припинили у відповідь на анексію Криму. Відтоді клуб повернувся до попереднього формату - G7.
Членами "Великої сімки" є США, Японія, Німеччина, Велика Британія, Франція, Італія та Канада. Це об'єднання існує з 1975 року.
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