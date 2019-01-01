вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Німеччина і Велика Британія проти повернення Росії до G7

Німеччина і Велика Британія проти повернення Росії до G7
Голова уряду Великої Британії Борис Джонсон заявив, що не підтримує повернення Москви до клубу високорозвинених держав - "Великої сімки".

Про це повідомляє Укрінформ, посилаючись на The Guardian.

Відповідаючи на запитання про повернення РФ до G7, Джонсон заявив, що його ще треба переконати, ніби, це правильно, щоб Москва знову приєдналася до G7. "Це одне з питань, де Велика Британія та Німеччина погоджуються, й на цьому все", - заявив Джонсон на спільній пресконференції з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Як повідомлялося, німецький уряд не підтримує пропозицію американського президента Дональда Трампа повернути РФ до "Великої сімки".

Участь РФ у клубі найрозвинутіших країн світу, що до 2014 року збирався у форматі G8, припинили у відповідь на анексію Криму. Відтоді клуб повернувся до попереднього формату - G7.

Членами "Великої сімки" є США, Японія, Німеччина, Велика Британія, Франція, Італія та Канада. Це об'єднання існує з 1975 року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Росія, G7
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Від і до: за скільки можна купити мед у центрі Луцька. ФОТО
У Луцьку підвищили вартість проїзду в тролейбусах
Красуні та красені першого дня «Бандерштату». ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Німеччина і Велика Британія проти повернення Росії до G7
Сьогодні, 01:17
Троє охоронців отруїлися грибами
Сьогодні, 00:15
22 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Волинські правоохоронці визначали сильнішого на міні-футбольному полі. ФОТО
21 серпень, 23:34
На Волині знову зловили «чорних лісорубів». ФОТО
21 серпень, 22:57
Схожі новини
Найпопулярніший курорт Росії пішов під воду. ВІДЕО Найпопулярніший курорт Росії пішов під воду. ВІДЕО
17 серпень, 16:44
У Росії звільнили українського політв`язня У Росії звільнили українського політв`язня
17 серпень, 08:02
Російський суд залишив під арештом українських моряків Російський суд залишив під арештом українських моряків
16 серпень, 23:36
«Можемо отримати громадянську війну», - Лапін про спрощене надання українського громадянства росіянам «Можемо отримати громадянську війну», - Лапін про спрощене надання українського громадянства росіянам
15 серпень, 23:29
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Німеччина і Велика Британія проти повернення Росії до G7
Сьогодні, 01:17
 0
Троє охоронців отруїлися грибами
Сьогодні, 00:15
 0
22 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Волинські правоохоронці визначали сильнішого на міні-футбольному полі. ФОТО
21 серпень, 23:34
 0
На Волині знову зловили «чорних лісорубів». ФОТО
21 серпень, 22:57
 0
Медіа
відео
1/8
﻿