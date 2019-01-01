«Силу волі не зламати», - український полонений моряк виголосив емоційну промову в суді
Сьогодні, 03:08
Наймолодший серед полонених українських моряків 19-річний Андрій Ейдер виступив із емоційною промовою у залі суду.
Полонений запевнив, що силу волі українського моряка не зламати, - повідомляє Главком.
Емоційною промовою військовополонений український моряк Андрій Ейдер відреагував на рішення Московського міського суду щодо відмови у звільненні зі слідчого ізолятора 13 ув’язнених моряків.
Слова свого підзахисного процитувала у Facebook адвокат Олександра Маркова.
«Я не розумію, як дана ситуація може розцінюватися не як збройний конфлікт з урахуванням того, скільки міжнародних організацій вже висловило ставлення до зазначеного інциденту. Я наполягаю і сподіваюся на те, що суд візьме до уваги думку міжнародних судових органів і звільнить нас з-під варти», - заявив на засіданні так званого суду Ейдер.
Після винесення рішення український моряк додав:
«Позаду черговий судовий процес, підсумок якого був цілком очікуваним. Він, як і попередні процеси пройшов в «закритому режимі». Абсурд! Навіть судове засідання закривають з надуманих причин, про яке здорове рішення суду можна говорити? Про який суд взагалі можна говорити по відношенню до діючих військовослужбовців? Уже майже дев'ять місяців ми є учасниками цієї постановки в цьому театрі абсурду. Але так і не можемо вникнути в суть цієї п'єси. Клопотання відхиляються, вводиться «закритий режим» - робиться все, щоб не пролити світло на цю постановку. Тим часом по ТБ продовжують називати нас злочинцями, говорити про «чудові» умови утримання. Я, як і всі моряки, висловлюю подяку волонтерам, які нам завжди допомагають», - зазначив Ейдер.
Він також нагадав про повне ігнорування міжнародних домовленостей і рішень з боку російських судів.
«Чи боюся я висловлювати свою точку зору? - Ні! Силу волі українського моряка не зламати. Після всіх пережитих труднощів вона тільки міцнішає. Сподіваюся, що здоровий глузд візьме гору», - резюмував полонений український моряк.
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Полонений запевнив, що силу волі українського моряка не зламати, - повідомляє Главком.
Емоційною промовою військовополонений український моряк Андрій Ейдер відреагував на рішення Московського міського суду щодо відмови у звільненні зі слідчого ізолятора 13 ув’язнених моряків.
Слова свого підзахисного процитувала у Facebook адвокат Олександра Маркова.
«Я не розумію, як дана ситуація може розцінюватися не як збройний конфлікт з урахуванням того, скільки міжнародних організацій вже висловило ставлення до зазначеного інциденту. Я наполягаю і сподіваюся на те, що суд візьме до уваги думку міжнародних судових органів і звільнить нас з-під варти», - заявив на засіданні так званого суду Ейдер.
Після винесення рішення український моряк додав:
«Позаду черговий судовий процес, підсумок якого був цілком очікуваним. Він, як і попередні процеси пройшов в «закритому режимі». Абсурд! Навіть судове засідання закривають з надуманих причин, про яке здорове рішення суду можна говорити? Про який суд взагалі можна говорити по відношенню до діючих військовослужбовців? Уже майже дев'ять місяців ми є учасниками цієї постановки в цьому театрі абсурду. Але так і не можемо вникнути в суть цієї п'єси. Клопотання відхиляються, вводиться «закритий режим» - робиться все, щоб не пролити світло на цю постановку. Тим часом по ТБ продовжують називати нас злочинцями, говорити про «чудові» умови утримання. Я, як і всі моряки, висловлюю подяку волонтерам, які нам завжди допомагають», - зазначив Ейдер.
Він також нагадав про повне ігнорування міжнародних домовленостей і рішень з боку російських судів.
«Чи боюся я висловлювати свою точку зору? - Ні! Силу волі українського моряка не зламати. Після всіх пережитих труднощів вона тільки міцнішає. Сподіваюся, що здоровий глузд візьме гору», - резюмував полонений український моряк.
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Коментарі 1
Героям слава. !!!!!
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