вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

«Силу волі не зламати», - український полонений моряк виголосив емоційну промову в суді

«Силу волі не зламати», - український полонений моряк виголосив емоційну промову в суді
Наймолодший серед полонених українських моряків 19-річний Андрій Ейдер виступив із емоційною промовою у залі суду.

Полонений запевнив, що силу волі українського моряка не зламати, - повідомляє Главком.

Емоційною промовою військовополонений український моряк Андрій Ейдер відреагував на рішення Московського міського суду щодо відмови у звільненні зі слідчого ізолятора 13 ув’язнених моряків.

Слова свого підзахисного процитувала у Facebook адвокат Олександра Маркова.

«Я не розумію, як дана ситуація може розцінюватися не як збройний конфлікт з урахуванням того, скільки міжнародних організацій вже висловило ставлення до зазначеного інциденту. Я наполягаю і сподіваюся на те, що суд візьме до уваги думку міжнародних судових органів і звільнить нас з-під варти», - заявив на засіданні так званого суду Ейдер.

Після винесення рішення український моряк додав:

«Позаду черговий судовий процес, підсумок якого був цілком очікуваним. Він, як і попередні процеси пройшов в «закритому режимі». Абсурд! Навіть судове засідання закривають з надуманих причин, про яке здорове рішення суду можна говорити? Про який суд взагалі можна говорити по відношенню до діючих військовослужбовців? Уже майже дев'ять місяців ми є учасниками цієї постановки в цьому театрі абсурду. Але так і не можемо вникнути в суть цієї п'єси. Клопотання відхиляються, вводиться «закритий режим» - робиться все, щоб не пролити світло на цю постановку. Тим часом по ТБ продовжують називати нас злочинцями, говорити про «чудові» умови утримання. Я, як і всі моряки, висловлюю подяку волонтерам, які нам завжди допомагають», - зазначив Ейдер.

Він також нагадав про повне ігнорування міжнародних домовленостей і рішень з боку російських судів.

«Чи боюся я висловлювати свою точку зору? - Ні! Силу волі українського моряка не зламати. Після всіх пережитих труднощів вона тільки міцнішає. Сподіваюся, що здоровий глузд візьме гору», - резюмував полонений український моряк.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Україна, Росія, моряки
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Героям слава. !!!!!
Відповісти
Вибір редактора
Від і до: за скільки можна купити мед у центрі Луцька. ФОТО
У Луцьку підвищили вартість проїзду в тролейбусах
Красуні та красені першого дня «Бандерштату». ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Силу волі не зламати», - український полонений моряк виголосив емоційну промову в суді
Сьогодні, 03:08
Волинський солдат отримав нагороди за зразкову службу. ФОТО
Сьогодні, 02:18
Німеччина і Велика Британія проти повернення Росії до G7
Сьогодні, 01:17
Троє охоронців отруїлися грибами
Сьогодні, 00:15
22 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Схожі новини
Російський суд залишив під арештом українських моряків Російський суд залишив під арештом українських моряків
16 серпень, 23:36
Повернення українських моряків з Росії: практично досягнули домовленості Повернення українських моряків з Росії: практично досягнули домовленості
25 липень, 02:32
В Росії висунули остаточні обвинувачення всім українським морякам В Росії висунули остаточні обвинувачення всім українським морякам
10 липень, 06:32
Вже 13 полонених українських моряків отримали остаточні звинувачення в Росії Вже 13 полонених українських моряків отримали остаточні звинувачення в Росії
03 липень, 03:31
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Силу волі не зламати», - український полонений моряк виголосив емоційну промову в суді
Сьогодні, 03:08
 0
Волинський солдат отримав нагороди за зразкову службу. ФОТО
Сьогодні, 02:18
 0
Німеччина і Велика Британія проти повернення Росії до G7
Сьогодні, 01:17
 0
Троє охоронців отруїлися грибами
Сьогодні, 00:15
 0
22 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Медіа
відео
1/8
﻿