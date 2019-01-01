Двоє волинян завоювали золоті медалі Чемпіонату України

У перший день Чемпіонату України з легкої атлетики двоє волинських спортсменів встигли завоювати по золоті нагороди.Про це повідомляють у відділі з питань фізичної культури та спорту Волинської ОДА.Так, золотими призерами Чемпіонату України з легкої атлетики, який відбувається у Луцьку, стали: волинська метальниця молотата бігунІрина Климець виборола золото метнувши молот на дистанцію 71,08 метрів, а Даниленко виграв 400-метрівку.Під час урочистого відкриття чемпіонату та нагородження переможців першого дня, нагороди отримали спортсмени і тренери.Отож, почесну грамоту облдержадміністрації отримала волинська Валькірія – Ірина Климець. Тренеру Ірини,, вручили подяку облдержадміністрації.Грамотами обласної ради відзначили і дворазових золотих призерів ІІ Європейських Ігор –та Данила Даниленка. Тренери спортсменів - подружжятаотримали подяки від обласної ради.