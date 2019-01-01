Двоє волинян завоювали золоті медалі Чемпіонату України
Сьогодні, 07:05
У перший день Чемпіонату України з легкої атлетики двоє волинських спортсменів встигли завоювати по золоті нагороди.
Про це повідомляють у відділі з питань фізичної культури та спорту Волинської ОДА.
Так, золотими призерами Чемпіонату України з легкої атлетики, який відбувається у Луцьку, стали: волинська метальниця молота Ірина Климець та бігун Данило Даниленко.
Ірина Климець виборола золото метнувши молот на дистанцію 71,08 метрів, а Даниленко виграв 400-метрівку.
Під час урочистого відкриття чемпіонату та нагородження переможців першого дня, нагороди отримали спортсмени і тренери.
Отож, почесну грамоту облдержадміністрації отримала волинська Валькірія – Ірина Климець. Тренеру Ірини, Роману Черкашину, вручили подяку облдержадміністрації.
Грамотами обласної ради відзначили і дворазових золотих призерів ІІ Європейських Ігор – Євгена Гуцола та Данила Даниленка. Тренери спортсменів - подружжя Олена та Олег Вегнери отримали подяки від обласної ради.
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Про це повідомляють у відділі з питань фізичної культури та спорту Волинської ОДА.
Так, золотими призерами Чемпіонату України з легкої атлетики, який відбувається у Луцьку, стали: волинська метальниця молота Ірина Климець та бігун Данило Даниленко.
Ірина Климець виборола золото метнувши молот на дистанцію 71,08 метрів, а Даниленко виграв 400-метрівку.
Під час урочистого відкриття чемпіонату та нагородження переможців першого дня, нагороди отримали спортсмени і тренери.
Отож, почесну грамоту облдержадміністрації отримала волинська Валькірія – Ірина Климець. Тренеру Ірини, Роману Черкашину, вручили подяку облдержадміністрації.
Грамотами обласної ради відзначили і дворазових золотих призерів ІІ Європейських Ігор – Євгена Гуцола та Данила Даниленка. Тренери спортсменів - подружжя Олена та Олег Вегнери отримали подяки від обласної ради.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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