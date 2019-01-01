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Двоє волинян завоювали золоті медалі Чемпіонату України

Двоє волинян завоювали золоті медалі Чемпіонату України
У перший день Чемпіонату України з легкої атлетики двоє волинських спортсменів встигли завоювати по золоті нагороди.

Про це повідомляють у відділі з питань фізичної культури та спорту Волинської ОДА.

Так, золотими призерами Чемпіонату України з легкої атлетики, який відбувається у Луцьку, стали: волинська метальниця молота Ірина Климець та бігун Данило Даниленко.
Двоє волинян завоювали золоті медалі Чемпіонату України

Ірина Климець виборола золото метнувши молот на дистанцію 71,08 метрів, а Даниленко виграв 400-метрівку.
Двоє волинян завоювали золоті медалі Чемпіонату України


Під час урочистого відкриття чемпіонату та нагородження переможців першого дня, нагороди отримали спортсмени і тренери.

Отож, почесну грамоту облдержадміністрації отримала волинська Валькірія – Ірина Климець. Тренеру Ірини, Роману Черкашину, вручили подяку облдержадміністрації.

Грамотами обласної ради відзначили і дворазових золотих призерів ІІ Європейських Ігор – Євгена Гуцола та Данила Даниленка. Тренери спортсменів - подружжя Олена та Олег Вегнери отримали подяки від обласної ради.

Двоє волинян завоювали золоті медалі Чемпіонату України
Двоє волинян завоювали золоті медалі Чемпіонату України
Двоє волинян завоювали золоті медалі Чемпіонату України



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Теги: Волинь, Луцьк, спорт, Чемпіонат України
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