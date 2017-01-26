Волинський солдат отримав нагороди за зразкову службу. ФОТО

Волинянинаякий є солдатом Збройних Сил України, відзначили за зразкову службу.Про це на своїй сторінці у Facebook написалаХлопець народився в селі Немир. До служби у війську він захоплювався футболом і грав у складі збірної села Доросині та Копачівка, з якою посідав призові місця на різних турнірах.За 1,5 роки служби хлопець зарекомендував себе з хорошої сторони, про що і свідчать відзнаки командування.Зараз Олександр Антонюк разом із побратимами по зброї ,захищає суверенітет та територіальну цілісність нашої Вітчизни в Луганській області.