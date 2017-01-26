Волинський солдат отримав нагороди за зразкову службу. ФОТО
Сьогодні, 02:18
Волинянина Володимира Антонюка, який є солдатом Збройних Сил України, відзначили за зразкову службу.
Про це на своїй сторінці у Facebook написала Аліна Кривов'язюк.
Хлопець народився в селі Немир. До служби у війську він захоплювався футболом і грав у складі збірної села Доросині та Копачівка, з якою посідав призові місця на різних турнірах.
За 1,5 роки служби хлопець зарекомендував себе з хорошої сторони, про що і свідчать відзнаки командування.
Зараз Олександр Антонюк разом із побратимами по зброї ,захищає суверенітет та територіальну цілісність нашої Вітчизни в Луганській області.
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Про це на своїй сторінці у Facebook написала Аліна Кривов'язюк.
Хлопець народився в селі Немир. До служби у війську він захоплювався футболом і грав у складі збірної села Доросині та Копачівка, з якою посідав призові місця на різних турнірах.
За 1,5 роки служби хлопець зарекомендував себе з хорошої сторони, про що і свідчать відзнаки командування.
Зараз Олександр Антонюк разом із побратимами по зброї ,захищає суверенітет та територіальну цілісність нашої Вітчизни в Луганській області.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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