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Волинський солдат отримав нагороди за зразкову службу. ФОТО

Волинський солдат отримав нагороди за зразкову службу. ФОТО
Волинянина Володимира Антонюка, який є солдатом Збройних Сил України, відзначили за зразкову службу.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала Аліна Кривов'язюк.

Хлопець народився в селі Немир. До служби у війську він захоплювався футболом і грав у складі збірної села Доросині та Копачівка, з якою посідав призові місця на різних турнірах.

За 1,5 роки служби хлопець зарекомендував себе з хорошої сторони, про що і свідчать відзнаки командування.

Зараз Олександр Антонюк разом із побратимами по зброї ,захищає суверенітет та територіальну цілісність нашої Вітчизни в Луганській області.
Волинський солдат отримав нагороди за зразкову службу. ФОТО
Волинський солдат отримав нагороди за зразкову службу. ФОТО
Волинський солдат отримав нагороди за зразкову службу. ФОТО
Волинський солдат отримав нагороди за зразкову службу. ФОТО



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Теги: Волинь, ЗСУ
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