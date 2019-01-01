вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Взяв кросівки, білизну та спортивний костюм: на Волині спіймали крадія

Взяв кросівки, білизну та спортивний костюм: на Волині спіймали крадія
У Горохові в магазині Софія» сталась крадіжка.

Про це пише Волинь Нова.

Продавець помітила пропажу дитячих кросівок, двох пар жіночої білизни і спортивного костюма.

Правоохоронці оперативно встановили особу злочинця. Ним виявився 38-річний мешканець Нововолинська.

Зазначають, що чоловік вже був раніше судимий.

Леся ВЛАШИНЕЦЬ.

Передрук або відтворення у будь-якій формі цього матеріалу без письмової згоди volyn.com.ua заборонено.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, крадіжка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Від і до: за скільки можна купити мед у центрі Луцька. ФОТО
У Луцьку підвищили вартість проїзду в тролейбусах
Красуні та красені першого дня «Бандерштату». ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Курс валют у Луцьку на 22 серпня
Сьогодні, 09:00
Водій, який на смерть збив пішохода під Луцьком, отримав «умовне»
Сьогодні, 08:47
Взяв кросівки, білизну та спортивний костюм: на Волині спіймали крадія
Сьогодні, 08:28
Двоє волинян завоювали золоті медалі Чемпіонату України
Сьогодні, 07:05
Уряд спростив отримання допомоги на дітей
Сьогодні, 06:11
Схожі новини
На Волині чоловік поцупив із трактора стартер На Волині чоловік поцупив із трактора стартер
20 серпень, 08:25
У волинянина поцупили три велосипеди У волинянина поцупили три велосипеди
19 серпень, 20:33
У волинянина вкрали речей на 5 тисяч гривень У волинянина вкрали речей на 5 тисяч гривень
19 серпень, 17:56
Двоє юних волинян вкрали у жінки мопед. ФОТО Двоє юних волинян вкрали у жінки мопед. ФОТО
19 серпень, 12:48
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
22 серпня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
Сьогодні, 09:28
 0
Власник декількох підприємств у Луцьку стане головою Запорізької ОДА
Сьогодні, 09:19
 0
Курс валют у Луцьку на 22 серпня
Сьогодні, 09:00
 0
Водій, який на смерть збив пішохода під Луцьком, отримав «умовне»
Сьогодні, 08:47
 0
Взяв кросівки, білизну та спортивний костюм: на Волині спіймали крадія
Сьогодні, 08:28
 0
Медіа
відео
1/8
﻿