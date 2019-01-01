Взяв кросівки, білизну та спортивний костюм: на Волині спіймали крадія





Про це пише



Продавець помітила пропажу дитячих кросівок, двох пар жіночої білизни і спортивного костюма.



Правоохоронці оперативно встановили особу злочинця. Ним виявився 38-річний мешканець Нововолинська.



Зазначають, що чоловік вже був раніше судимий.



Леся ВЛАШИНЕЦЬ.



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