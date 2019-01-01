Взяв кросівки, білизну та спортивний костюм: на Волині спіймали крадія
Сьогодні, 08:28
У Горохові в магазині Софія» сталась крадіжка.
Про це пише Волинь Нова.
Продавець помітила пропажу дитячих кросівок, двох пар жіночої білизни і спортивного костюма.
Правоохоронці оперативно встановили особу злочинця. Ним виявився 38-річний мешканець Нововолинська.
Зазначають, що чоловік вже був раніше судимий.
Леся ВЛАШИНЕЦЬ.
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Про це пише Волинь Нова.
Продавець помітила пропажу дитячих кросівок, двох пар жіночої білизни і спортивного костюма.
Правоохоронці оперативно встановили особу злочинця. Ним виявився 38-річний мешканець Нововолинська.
Зазначають, що чоловік вже був раніше судимий.
Леся ВЛАШИНЕЦЬ.
Передрук або відтворення у будь-якій формі цього матеріалу без письмової згоди volyn.com.ua заборонено.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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