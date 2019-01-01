Водій, який на смерть збив пішохода під Луцьком, отримав «умовне»

водій ВАЗ на смерть збив пішохода. У суді йому призначили умовне покарання.



Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, – пишуть



Під час суду встановили, що обвинувачений близько 21:45, керуючи автомобілем марки ВАЗ-2105, рухався вулицею Глушець села Рованці, що поблизу Луцька, в напрямку села Боратин.



Так, наближаючись до нерегульованого пішохідного переходу поблизу магазину «Бісквіт» з перевищенням максимально дозволеної швидкості руху в населеному пункті (понад 50 км/год), водій проявив неуважність, в результаті чого допустив наїзд на пішохода, який помер на місці пригоди.



Допитаний в судовому засіданні обвинувачений свою вину визнав повністю. Просив суворо його не карати, збитки потерпілій частково відшкодовані, в подальшому зобов`язався відшкодовувати збитки, які були обумовлені з потерпілою. Пояснив, що керування транспортними засобами є основним та єдиним джерелом доходу, оскільки він працює водієм-експедитором.



Натомість потерпіла повністю підтвердила показання обвинуваченого щодо фактичних обставин справи. Зазначила, що збитки частково відшкодовані, однак цивільного позову вона не заявляла, оскільки подальше відшкодування завданих збитків узгоджене в добровільному порядку. Щодо міри покарання, то просила суворо не карати обвинуваченого, не позбавляти волі та права керування транспортними засобами, оскільки це єдине джерело його доходу та реальна можливістю відшкодувати завдані збитки.



Суд визнав водія винним та призначив покарання у виді чотирьох років позбавлення волі, змінивши його на умовне терміном на три роки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Рованці під Луцьком. У суді йому призначили умовне покарання.Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, – пишуть Волинські Новини Під час суду встановили, що обвинувачений близько 21:45, керуючи автомобілем марки ВАЗ-2105, рухався вулицею Глушець села Рованці, що поблизу Луцька, в напрямку села Боратин.Так, наближаючись до нерегульованого пішохідного переходу поблизу магазину «Бісквіт» з перевищенням максимально дозволеної швидкості руху в населеному пункті (понад 50 км/год), водій проявив неуважність, в результаті чого допустив наїзд на пішохода, який помер на місці пригоди.Допитаний в судовому засіданні обвинувачений свою вину визнав повністю. Просив суворо його не карати, збитки потерпілій частково відшкодовані, в подальшому зобов`язався відшкодовувати збитки, які були обумовлені з потерпілою. Пояснив, що керування транспортними засобами є основним та єдиним джерелом доходу, оскільки він працює водієм-експедитором.Натомість потерпіла повністю підтвердила показання обвинуваченого щодо фактичних обставин справи. Зазначила, що збитки частково відшкодовані, однак цивільного позову вона не заявляла, оскільки подальше відшкодування завданих збитків узгоджене в добровільному порядку. Щодо міри покарання, то просила суворо не карати обвинуваченого, не позбавляти волі та права керування транспортними засобами, оскільки це єдине джерело його доходу та реальна можливістю відшкодувати завдані збитки.Суд визнав водія винним та призначив покарання у виді чотирьох років позбавлення волі, змінивши його на умовне терміном на три роки.

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