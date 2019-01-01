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Курс валют у Луцьку на 22 серпня

Курс валют у Луцьку на 22 серпня
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 25.134, а продаж - 25.509.

Євро при купівлі становить - 28.157, продажу - 28.811.

Курс російського рубля: купівля - 0.355, продаж - 0.405.

Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.264, продаж - 6.750.

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Теги: курс валют, Луцьк
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