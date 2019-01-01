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Власник декількох підприємств у Луцьку стане головою Запорізької ОДА

Власник декількох підприємств у Луцьку стане головою Запорізької ОДА
Головою Запорізької ОДА стане Віталій Туринок, який володіє трьома підприємствами у Луцьку.

Зазначимо, що кандидатуру Туринка на посаду голови ОДА запропонував президент України Володимир Зеленський.

У середу, 21 серпня, уряд схвалив цю пропозицію.

Довідково:

45-річний Віталій Туринок – житель Запоріжжя. Чоловікові належить 67% у ТДВ «Рівненський домобудівний комбінат», що на вулиці Будівельників у Рівному виробляє бетонні вироби.

Також він володіє трьома волинськими товариств, які працюють у сферах нерухомості та виробництва будівельних матеріалів.

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Теги: Туринок, Луцьк, Запорізька ОДА
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