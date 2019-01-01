22 серпня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
Сьогодні, 09:28
Сьогодні, 22 серпня, віряни вшановують пам'ять святого Матвія.
У четвер, 22 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Антон, Герман, Дмитро, Іван, Леонтій, Марія, Маркіян, Матвій, Олексій, Петро, Фотій, Юліан, Яків, - пише Радіо Максимум.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
Південний вітер з вихрами на Матвія – до сніжної зими.
Потрібно подивитися на воду в полудень 22 серпня. Якщо вона тиха, то осінь теж буде спокійною, а взимку хуртовин практично не буде.
Якщо на Матвія встановлюється спекотна погода, або йдуть дощі, то такими ж будуть і наступні кілька днів, а осінь значно затягнеться у часі.
Рясна роса вранці 22 серпня віщує сонячний і теплий день.
Матвій негоду підпускає – осінь стає ближче.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
У цей день не можна поспішати та підганяти інших.
Сьогодні не слід випускати худобу на пасовисько.
Не слід у цей день лихословити та погано думати про інших.
Також сьогодні не варто позичати та брати у борг гроші та будь-які речі.
Бажано у цей день обійтися від вживання спиртних напоїв.
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У четвер, 22 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Антон, Герман, Дмитро, Іван, Леонтій, Марія, Маркіян, Матвій, Олексій, Петро, Фотій, Юліан, Яків, - пише Радіо Максимум.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
Південний вітер з вихрами на Матвія – до сніжної зими.
Потрібно подивитися на воду в полудень 22 серпня. Якщо вона тиха, то осінь теж буде спокійною, а взимку хуртовин практично не буде.
Якщо на Матвія встановлюється спекотна погода, або йдуть дощі, то такими ж будуть і наступні кілька днів, а осінь значно затягнеться у часі.
Рясна роса вранці 22 серпня віщує сонячний і теплий день.
Матвій негоду підпускає – осінь стає ближче.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
У цей день не можна поспішати та підганяти інших.
Сьогодні не слід випускати худобу на пасовисько.
Не слід у цей день лихословити та погано думати про інших.
Також сьогодні не варто позичати та брати у борг гроші та будь-які речі.
Бажано у цей день обійтися від вживання спиртних напоїв.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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