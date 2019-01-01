Знайшли зброю: у Луцьку затримали двох хуліганів

У Луцьку на вулиці Ковельській затримали двох молодиків, при яких була зброя.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волинської області.21 серпня, близько 18 години, екіпаж роти тактико-оперативного реагування отримав орієнтування про двох чоловіків, які, можливо, мають при собі зброю.На місці події виявили й затримали осіб. В одного з них знайшли предмет, схожий на зброю.Чоловікам 23 і 26 років відповідно. На обох склали протоколи за дрібне хуліганство і передали далі слідчому.