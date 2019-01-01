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Знайшли зброю: у Луцьку затримали двох хуліганів

Знайшли зброю: у Луцьку затримали двох хуліганів
У Луцьку на вулиці Ковельській затримали двох молодиків, при яких була зброя.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волинської області.

21 серпня, близько 18 години, екіпаж роти тактико-оперативного реагування отримав орієнтування про двох чоловіків, які, можливо, мають при собі зброю.

На місці події виявили й затримали осіб. В одного з них знайшли предмет, схожий на зброю.

Чоловікам 23 і 26 років відповідно. На обох склали протоколи за дрібне хуліганство і передали далі слідчому.

Знайшли зброю: у Луцьку затримали двох хуліганів
Знайшли зброю: у Луцьку затримали двох хуліганів

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Теги: поліція, хуліган, Луцьк
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Коментарі 2
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Забрали в дітей іграшки, вневматами граються, в дитинстві не награлись)
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Шановні журналісти або прес-служба міліції. А Чи не могли б ви більш детально висвітливати шу чи іншу інформацію? А то судячи з наведеної вище інформації якісь чоловіки йшли вулицею хтось помітив у них зброю ( судячи з фото це пневмат) після чого їх тицьнули в землю і склали протокол за хуліганство. Наскільки я знаю пневмати певного калібру можна з собою носити... то в чому проступок вказаних осіб? чи може його не було а була надмірна сила поліції?
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