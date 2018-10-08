На Волині автівка збила дівчину на скутері





Автопригода трапилася в обідню пору 21 серпня, - пише ГУНП у Волинській області.



За кермом Citroën Berlingo перебував 46-річний житель Любешівського району. Водій, рухаючись заднім ходом з території стоянки, допустив зіткнення із скутером Suzuki, під керуванням 25-річної місцевої жительки.



Внаслідок автопригоди жінка отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували у відділення хірургії районної лікарні.



За цим фактом слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.



Досудове розслідування триває.









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