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На Волині автівка збила дівчину на скутері

На Волині автівка збила дівчину на скутері
У Любешеві на вулиці Свободи автомобіль Citroën Berlingo зіткнувся із скутером Suzuki.

Автопригода трапилася в обідню пору 21 серпня, - пише ГУНП у Волинській області.

За кермом Citroën Berlingo перебував 46-річний житель Любешівського району. Водій, рухаючись заднім ходом з території стоянки, допустив зіткнення із скутером Suzuki, під керуванням 25-річної місцевої жительки.

Внаслідок автопригоди жінка отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували у відділення хірургії районної лікарні.

За цим фактом слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває.




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Теги: аварія, Любешів
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