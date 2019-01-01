Повідомили, які заходи запланували у луцькому зоопарку на День Незалежності. ФОТО

Луцький зоопарк запрошує відвідати звіринець 24-26 серпня.Про це повідомили на сторінці КП «Луцький зоопарк» у Facebook.«Отож, впродовж трьох вихідних о 14:00 розпочинаємо майстерклас із приготування смаколиків для приматів і декоративних птахів. Потім усі охочі зможуть поспостерігати, як хвостаті та пернаті споживатимуть страви від гостей у ролі мастершефів.А о 16:00 пропонуємо показову годівлю хижаків - левів і тигрів. Наші гривастики та смугастики уміють бути гурманами і тішити своїми трапезами відвідувачів!» – йдеться у дописі.Зазначили, що також можна буде зробити декілька знімків поблизу фотозони, яку готують працівники звіринцю.У пресслужбі зоопарку нагадують, що він працює без вихідних і свят з 10:00 до 19:00. Вартість квитка: 60 гривень – дорослий і 40 гривень – дитячий.«Малята до 1 метра заввишки йдуть безкоштовно, а ростомір є на касі», – запевняють у дописі.