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Повідомили, які заходи запланували у луцькому зоопарку на День Незалежності. ФОТО

Повідомили, які заходи запланували у луцькому зоопарку на День Незалежності. ФОТО
Луцький зоопарк запрошує відвідати звіринець 24-26 серпня.

Про це повідомили на сторінці КП «Луцький зоопарк» у Facebook.

«Отож, впродовж трьох вихідних о 14:00 розпочинаємо майстерклас із приготування смаколиків для приматів і декоративних птахів. Потім усі охочі зможуть поспостерігати, як хвостаті та пернаті споживатимуть страви від гостей у ролі мастершефів.

А о 16:00 пропонуємо показову годівлю хижаків - левів і тигрів. Наші гривастики та смугастики уміють бути гурманами і тішити своїми трапезами відвідувачів!» – йдеться у дописі.

Зазначили, що також можна буде зробити декілька знімків поблизу фотозони, яку готують працівники звіринцю.

У пресслужбі зоопарку нагадують, що він працює без вихідних і свят з 10:00 до 19:00. Вартість квитка: 60 гривень – дорослий і 40 гривень – дитячий.

«Малята до 1 метра заввишки йдуть безкоштовно, а ростомір є на касі», – запевняють у дописі.

Повідомили, які заходи запланували у луцькому зоопарку на День Незалежності. ФОТО
Повідомили, які заходи запланували у луцькому зоопарку на День Незалежності. ФОТО
Повідомили, які заходи запланували у луцькому зоопарку на День Незалежності. ФОТО
Повідомили, які заходи запланували у луцькому зоопарку на День Незалежності. ФОТО
Повідомили, які заходи запланували у луцькому зоопарку на День Незалежності. ФОТО

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Теги: Луцьк, зоопарк
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