Діти переселенців зі Сходу безкоштовно їздитимуть у луцьких тролейбусах





Про це стало відомо під час засідання виконавчого комітету сьогодні, 22 серпня, – пишуть



Утім, надання таких пільг дітям переселенців викликало дискусії серед членів виконкому.



Так, член виконкому Ігор Муковоз зазначив, що, на його думку, такі пільги є безпідставними:



«Четвертий рік я не змінюю власної позиції, вважаючи, що будь-які пільги, надані цій категорії населення, є безпідставними. Я не проти дітей Донбасу, але я проти надання пільг цим дітям і їх батькам саме за такою категорією. Це не найбідніша категорія людей. Є багато лучан, які мають ще гірший матеріальний стан. Всі ми дотуємо дітей, які переїхали з Донбасу та Луганської області, зате інших дітей не дотуємо», – обурився Ігор Муковоз.



На це начальниця управління освіти Луцької міської ради Зіновія Лещенко, яка доповідала із вищезгаданого питання, відповіла, що в певній мірі погоджується із паном Муковозом, однак існує розпорядження Луцького міського голови за 2016-й рік, яке потрібно або анулювати, або ж діяти у відповідності до нормативного акту:



«Я знаю, розумію, і всупереч логіці, погоджуюсь з паном Ігорем. Але є розпорядження міського голови 2016-го року, і його або треба анулювати, або ж продовжувати дотримуватись. Багато батьків цих дітей звертались до закладів освіти із проханням про допомогу. Однак, із 125 дітей переселенців менше 50% просять безкоштовний проїзд», – зазначила Зіновія Лещенко.



На це член виконкому Олександр Серватович зауважив, що «не всі багаті люди приїхали зі сходу, і не всі люди користуються пільгами»:



«Тут у кожного своя позиція. Але я вважаю, що людям, яким потрібна допомога треба допомогти, бо вони приїхали з самого пекла», – акцентував Серватович.



На це виконувач повноважень Луцького міського голови Григорій Пустовіт відповів наступне:



«Ми розуміємо, що це рішення носить політичний характер. Жодній сім’ї воно не допоможе зекономити кошти. І в даному випадку це наш політичний жест підтримки цих людей. Це не ті люди, що кричали «Путін прийди!». Так сталося, що вони приїхали сюди, і ми мусимо підставити їм плече допомоги. Закінчиться війна, і ми всі будемо в рівних умовах. Сьогодні наших переселенців чекають в Росії, обіцяють гроші, але жити їм пропонують в Сибіру. Ми повинні розуміти, що це рішення – невелика наша підтримка людей, які змушені залишити свої домівки і шукати нові можливості реалізовувати себе у житті. Сприймайте це як політичну підтримку. А ми, своєю чергою, з розумінням поставимося до будь-якого рішення членів виконкому», – звернувся посадовець до членів виконкому.



Тож, вислухавши усі аргументи, члени виконавчого комітету таки ухвалили рішення надати безкоштовний проїзд дітям луцьких переселенців.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку члени виконкому ухвалили рішення надати безкоштовний проїзд дітям-переселенцям із зони АТО/ООС.Про це стало відомо під час засідання виконавчого комітету сьогодні, 22 серпня, – пишуть Волинські Новини Утім, надання таких пільг дітям переселенців викликало дискусії серед членів виконкому.Так, член виконкомузазначив, що, на його думку, такі пільги є безпідставними:«Четвертий рік я не змінюю власної позиції, вважаючи, що будь-які пільги, надані цій категорії населення, є безпідставними. Я не проти дітей Донбасу, але я проти надання пільг цим дітям і їх батькам саме за такою категорією. Це не найбідніша категорія людей. Є багато лучан, які мають ще гірший матеріальний стан. Всі ми дотуємо дітей, які переїхали з Донбасу та Луганської області, зате інших дітей не дотуємо», – обурився Ігор Муковоз.На це начальниця управління освіти Луцької міської ради, яка доповідала із вищезгаданого питання, відповіла, що в певній мірі погоджується із паном Муковозом, однак існує розпорядження Луцького міського голови за 2016-й рік, яке потрібно або анулювати, або ж діяти у відповідності до нормативного акту:«Я знаю, розумію, і всупереч логіці, погоджуюсь з паном Ігорем. Але є розпорядження міського голови 2016-го року, і його або треба анулювати, або ж продовжувати дотримуватись. Багато батьків цих дітей звертались до закладів освіти із проханням про допомогу. Однак, із 125 дітей переселенців менше 50% просять безкоштовний проїзд», – зазначила Зіновія Лещенко.На це член виконкомузауважив, що «не всі багаті люди приїхали зі сходу, і не всі люди користуються пільгами»:«Тут у кожного своя позиція. Але я вважаю, що людям, яким потрібна допомога треба допомогти, бо вони приїхали з самого пекла», – акцентував Серватович.На це виконувач повноважень Луцького міського головивідповів наступне:«Ми розуміємо, що це рішення носить політичний характер. Жодній сім’ї воно не допоможе зекономити кошти. І в даному випадку це наш політичний жест підтримки цих людей. Це не ті люди, що кричали «Путін прийди!». Так сталося, що вони приїхали сюди, і ми мусимо підставити їм плече допомоги. Закінчиться війна, і ми всі будемо в рівних умовах. Сьогодні наших переселенців чекають в Росії, обіцяють гроші, але жити їм пропонують в Сибіру. Ми повинні розуміти, що це рішення – невелика наша підтримка людей, які змушені залишити свої домівки і шукати нові можливості реалізовувати себе у житті. Сприймайте це як політичну підтримку. А ми, своєю чергою, з розумінням поставимося до будь-якого рішення членів виконкому», – звернувся посадовець до членів виконкому.Тож, вислухавши усі аргументи, члени виконавчого комітету таки ухвалили рішення надати безкоштовний проїзд дітям луцьких переселенців.

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