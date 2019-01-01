У Луцьку змінили маршрут №32
Сьогодні, 11:02
Луцька маршрутка №32 доїжджатиме до Вересневого.
Про це стало відомо під час засідання виконкому 22 серпня, – пишуть Волинські Новини.
Як пояснив начальник управління транспорту та зв’язку Володимир Степанов, свого часу цим маршрутом їздив № 23, але через збитковість перевізник відмовився обслуговувати цей напрямок.
«Та ж сама історія з маршрутом №4 – перевізник також відмовився їздити. Тож, за станом на сьогодні закриті два потрібні лучанам маршрути. Тому ми пропонуємо продовжити маршрут № 32, який доїжджав до вулиці Львівської. Тепер перевізник погодився їхати на 3,2 кілометри далі до вулиці Корольова, що знаходиться у мікрорайоні Вересневому. Погодження перевізника є», – зазначив головний транспортник Луцька.
На це виконувач повноважень Луцького міського голови Григорій Пустовіт зазначив, що його надзвичайно обурює така поведінка перевізників, зокрема порушення ними умов тендеру:
«В нас є маршрути збиткові, але є й прибуткові. Ми розуміємо, що перевезення – це бізнес, і перевізник не повинен нести збитки. Але як це виходить, коли перевізник залишає собі прибутковий маршрут, а натомість відмовляється від збиткового? Це непорядно і потрібно називати прізвища горе-перевізників. Вони порушили угоди тендеру, всі можливі домовленості, правила, які до цього працювали. І, слава Богу, що знайшовся перевізник, який погодився возити людей за маршрутом №32», – зауважив посадовець.
Натомість, Володимир Степанов акцентував, що порушив умови тендеру перевізник АТП 10701.
Разом із тим член виконкому Ігор Алєксєєв зазначив, що Луцьк – на межі великого колапсу, зокрема бунту перевізників, які звикли диктувати власні умови владі.
«Ми стаємо заручниками, обслуговуючим персоналом перевізників. І ситуація буде лише погіршуватись. До прикладу, завтра закриють ще два маршрути. І одного «чудового» ранку ми прокинемось і нам не буде чим їхати», – наголосив Ігор Алєксєєв.
«За станом на сьогодні, «великі» перевізники вимагають підняття ціни, але тим часом ми не бачимо жодних покращень надання сервісу перевізниками пасажирам», – додав Михайло Щур.
Таким чином, члени виконкому проголосували «за» зміну маршруту № 32.
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Про це стало відомо під час засідання виконкому 22 серпня, – пишуть Волинські Новини.
Як пояснив начальник управління транспорту та зв’язку Володимир Степанов, свого часу цим маршрутом їздив № 23, але через збитковість перевізник відмовився обслуговувати цей напрямок.
«Та ж сама історія з маршрутом №4 – перевізник також відмовився їздити. Тож, за станом на сьогодні закриті два потрібні лучанам маршрути. Тому ми пропонуємо продовжити маршрут № 32, який доїжджав до вулиці Львівської. Тепер перевізник погодився їхати на 3,2 кілометри далі до вулиці Корольова, що знаходиться у мікрорайоні Вересневому. Погодження перевізника є», – зазначив головний транспортник Луцька.
На це виконувач повноважень Луцького міського голови Григорій Пустовіт зазначив, що його надзвичайно обурює така поведінка перевізників, зокрема порушення ними умов тендеру:
«В нас є маршрути збиткові, але є й прибуткові. Ми розуміємо, що перевезення – це бізнес, і перевізник не повинен нести збитки. Але як це виходить, коли перевізник залишає собі прибутковий маршрут, а натомість відмовляється від збиткового? Це непорядно і потрібно називати прізвища горе-перевізників. Вони порушили угоди тендеру, всі можливі домовленості, правила, які до цього працювали. І, слава Богу, що знайшовся перевізник, який погодився возити людей за маршрутом №32», – зауважив посадовець.
Натомість, Володимир Степанов акцентував, що порушив умови тендеру перевізник АТП 10701.
Разом із тим член виконкому Ігор Алєксєєв зазначив, що Луцьк – на межі великого колапсу, зокрема бунту перевізників, які звикли диктувати власні умови владі.
«Ми стаємо заручниками, обслуговуючим персоналом перевізників. І ситуація буде лише погіршуватись. До прикладу, завтра закриють ще два маршрути. І одного «чудового» ранку ми прокинемось і нам не буде чим їхати», – наголосив Ігор Алєксєєв.
«За станом на сьогодні, «великі» перевізники вимагають підняття ціни, але тим часом ми не бачимо жодних покращень надання сервісу перевізниками пасажирам», – додав Михайло Щур.
Таким чином, члени виконкому проголосували «за» зміну маршруту № 32.
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