У Луцьку змінили маршрут №32





Про це стало відомо під час засідання виконкому 22 серпня, – пишуть



Як пояснив начальник управління транспорту та зв’язку Володимир Степанов, свого часу цим маршрутом їздив № 23, але через збитковість перевізник відмовився обслуговувати цей напрямок.



«Та ж сама історія з маршрутом №4 – перевізник також відмовився їздити. Тож, за станом на сьогодні закриті два потрібні лучанам маршрути. Тому ми пропонуємо продовжити маршрут № 32, який доїжджав до вулиці Львівської. Тепер перевізник погодився їхати на 3,2 кілометри далі до вулиці Корольова, що знаходиться у мікрорайоні Вересневому. Погодження перевізника є», – зазначив головний транспортник Луцька.



На це виконувач повноважень Луцького міського голови Григорій Пустовіт зазначив, що його надзвичайно обурює така поведінка перевізників, зокрема порушення ними умов тендеру:



«В нас є маршрути збиткові, але є й прибуткові. Ми розуміємо, що перевезення – це бізнес, і перевізник не повинен нести збитки. Але як це виходить, коли перевізник залишає собі прибутковий маршрут, а натомість відмовляється від збиткового? Це непорядно і потрібно називати прізвища горе-перевізників. Вони порушили угоди тендеру, всі можливі домовленості, правила, які до цього працювали. І, слава Богу, що знайшовся перевізник, який погодився возити людей за маршрутом №32», – зауважив посадовець.



Натомість, Володимир Степанов акцентував, що порушив умови тендеру перевізник АТП 10701.



Разом із тим член виконкому Ігор Алєксєєв зазначив, що Луцьк – на межі великого колапсу, зокрема бунту перевізників, які звикли диктувати власні умови владі.



«Ми стаємо заручниками, обслуговуючим персоналом перевізників. І ситуація буде лише погіршуватись. До прикладу, завтра закриють ще два маршрути. І одного «чудового» ранку ми прокинемось і нам не буде чим їхати», – наголосив Ігор Алєксєєв.



«За станом на сьогодні, «великі» перевізники вимагають підняття ціни, але тим часом ми не бачимо жодних покращень надання сервісу перевізниками пасажирам», – додав Михайло Щур.



Таким чином, члени виконкому проголосували «за» зміну маршруту № 32.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцька маршрутка №32 доїжджатиме до Вересневого.Про це стало відомо під час засідання виконкому 22 серпня, – пишуть Волинські Новини Як пояснив начальник управління транспорту та зв’язку, свого часу цим маршрутом їздив № 23, але через збитковість перевізник відмовився обслуговувати цей напрямок.«Та ж сама історія з маршрутом №4 – перевізник також відмовився їздити. Тож, за станом на сьогодні закриті два потрібні лучанам маршрути. Тому ми пропонуємо продовжити маршрут № 32, який доїжджав до вулиці Львівської. Тепер перевізник погодився їхати на 3,2 кілометри далі до вулиці Корольова, що знаходиться у мікрорайоні Вересневому. Погодження перевізника є», – зазначив головний транспортник Луцька.На це виконувач повноважень Луцького міського головизазначив, що його надзвичайно обурює така поведінка перевізників, зокрема порушення ними умов тендеру:«В нас є маршрути збиткові, але є й прибуткові. Ми розуміємо, що перевезення – це бізнес, і перевізник не повинен нести збитки. Але як це виходить, коли перевізник залишає собі прибутковий маршрут, а натомість відмовляється від збиткового? Це непорядно і потрібно називати прізвища горе-перевізників. Вони порушили угоди тендеру, всі можливі домовленості, правила, які до цього працювали. І, слава Богу, що знайшовся перевізник, який погодився возити людей за маршрутом №32», – зауважив посадовець.Натомість, Володимир Степанов акцентував, що порушив умови тендеру перевізник АТП 10701.Разом із тим член виконкомузазначив, що Луцьк – на межі великого колапсу, зокрема бунту перевізників, які звикли диктувати власні умови владі.«Ми стаємо заручниками, обслуговуючим персоналом перевізників. І ситуація буде лише погіршуватись. До прикладу, завтра закриють ще два маршрути. І одного «чудового» ранку ми прокинемось і нам не буде чим їхати», – наголосив Ігор Алєксєєв.«За станом на сьогодні, «великі» перевізники вимагають підняття ціни, але тим часом ми не бачимо жодних покращень надання сервісу перевізниками пасажирам», – додавТаким чином, члени виконкому проголосували «за» зміну маршруту № 32.

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