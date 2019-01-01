Голлівудська історія під Києвом: як сімейна драма перетворилася на трилер





Ще 17 серпня увечері під Броварами безслідно зникли 53-річна підприємниця Надія Головач і її 31-річна донька Юлія Зайкова - пише



Вони вирушили до Києва і незабаром перестали виходити на зв'язок. Через день поліція виявила їхній автомобіль у лісосмузі на узбіччі, всередині нікого не було. А 20 серпня пізно ввечері СБУ і поліція затримали чотирьох чоловіків, серед яких був і замовник вбивства, ексчоловік Надії Головач – Олександр.



Самі жінки виявилися живі й здорові, силовики вчасно перехопили інформацію про підготовку вбивства й інсценували їхнє зникнення.



Два роки ділять майно



Як розповіли близькі сім'ї Надії, останні два-три роки між ними йшов розподіл майна. Головач, разом із новою дружиною, не бажав ділитися з Надією спільно нажитою власністю.



Олександр Головач у Броварах – людина відома, і не тільки тим, що займається бізнесом, а й своїм конфліктним характером.



Він є директором фірми з виробництва тротуарної плитки. Деякі співробітники цієї компанії скаржилися на жахливі умови роботи і життя в гуртожитку цього підприємства.



Також Головач володіє компанією "АНГ Патріот Україна", яка будує легкомоторні літаки. Вона розташована на території аеропорту біля села Гоголеве, тут розміщуються всі майстерні і ангари для літаків. Та й сам аеропорт перебуває у віданні фірми Головача "Євростар". Звідси здійснюються несанкціоновані прогулянкові польоти на різних літаках.

Колись Надія і Олександр були щасливі разом

Під час поділу майна Головач за допомогою екскаватора намагався зруйнувати розважальний комплекс "З легким паром", який належить Надії та її доньці. А перед зникненням жінок автомобіль Надії тричі підпалювали.



У суді слухають декілька справ експодружжя



У Броварському суді Київської області розглядаються одразу декілька справ колишнього подружжя. Слухання призначені на 2 і 24 вересня, а також на 12 листопада цього року.



Так, Надія Головач подала позов, у якому просила суд накласти арешт на будівлі, складські приміщення та навіс за адресою вул. Анатолія Луценка, 26 у Броварах. Судячи з карти, там розташовані виробничі приміщення і фірми, які займаються ремонтом автомобілів, обробкою дерева і металу.



Крім того, Надія хотіла накласти арешт на всі будівлі на ділянці площею 2 га в районі села Гоголеве. Саме тут ексчоловік Олександр Головач облаштував фірму, яка займається будівництвом легких літаків "Патріот". Під арешт можуть потрапити ангари для зберігання літаків, готель.



Також під арешт можуть взяти цехи для зберігання літаків, металоконструкцій, склад нафтопродуктів, виробничі корпуси, майстерні з офісними приміщеннями, прибудови по вул. Залізничній у Броварах.



Одночасно Надія подала позов на розділ всього цього майна.



У Головача конфлікти з працівниками і компаньйонами



Сам Головач в розмові з OBOZREVATEL за декілька годин до його арешту заявив, що Надія нібито чотири рази організовувала на нього напад. Подробицями він не поділився.



У Реєстрі судових рішень є одна справа, де ексчоловік звинувачує Надію Головач і ще декількох людей, враховуючи поліцейську, в нанесенні йому побоїв. Раніше на одному з телеканалів вийшов сюжет, у якому розповідалося про банду перевертнів у погонах, куди входили поліцейські. Нібито їм ексдружина Надія Головач замовила побиття Олександра. Він говорив, що на нього нападали тричі, били, востаннє – металевими прутами. За його словами, Надія платила їм по 3 тисячі доларів за це, а за його вбивство нібито обіцяла 10 тисяч доларів, але продешевила.



Однак адвокат Надії Головач, Костянтин Свіденко, розповів OBOZREVATEL, що ніякого нападу не було. "Цю справу вела ще Київська прокуратура, і закінчилося все тим, що нібито Головачу були нанесені легкі тілесні ушкодження. Ми в суді відстоюємо свою думку – ніякого побиття не було. Те, що він скаржиться, що на нього нападали чотири рази, це дивно, що не більше. Тому що людина він дуже конфліктна. У нього були проблеми і з власними співробітниками, і з компаньйонами з Мелітополя, там все у нього серйозно", – говорить Свіденко.



За словами адвоката, в 2016 році між Надією та Олександром було укладено мирову угоду. "Однак тоді далеко не все майно поділили, потім спливли нові факти, тому зараз йдуть суди", – пояснив ситуацію він.

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