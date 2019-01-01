Луцькому кафе дозволили працювати до 4-ої ранку





Таке рішення ухвалили члени міського виконавчого комітету у четвер, 22 серпня - інформує Перший.



Кафе знаходиться біля «Бригантини».



До 16 жовтня йому дозволили працювати з 10:00 до 04:00.



При цьому з 22:00 забороняється продаж алкоголю на винос. Муніципали та поліція контролюватимуть дотримання цього правила.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кафе «Тераса Парк», що у центральному парку Луцька, дозволили працювати до четвертої ранку.Таке рішення ухвалили члени міського виконавчого комітету у четвер, 22 серпня - інформує Перший.Кафе знаходиться біля «Бригантини».До 16 жовтня йому дозволили працювати з 10:00 до 04:00.При цьому з 22:00 забороняється продаж алкоголю на винос. Муніципали та поліція контролюватимуть дотримання цього правила.

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