Луцькому кафе дозволили працювати до 4-ої ранку
Сьогодні, 11:54
Кафе «Тераса Парк», що у центральному парку Луцька, дозволили працювати до четвертої ранку.
Таке рішення ухвалили члени міського виконавчого комітету у четвер, 22 серпня - інформує Перший.
Кафе знаходиться біля «Бригантини».
До 16 жовтня йому дозволили працювати з 10:00 до 04:00.
При цьому з 22:00 забороняється продаж алкоголю на винос. Муніципали та поліція контролюватимуть дотримання цього правила.
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Таке рішення ухвалили члени міського виконавчого комітету у четвер, 22 серпня - інформує Перший.
Кафе знаходиться біля «Бригантини».
До 16 жовтня йому дозволили працювати з 10:00 до 04:00.
При цьому з 22:00 забороняється продаж алкоголю на винос. Муніципали та поліція контролюватимуть дотримання цього правила.
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