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Муніципали покарали лучан, які створили сміттєзвалище. ФОТО

Муніципали покарали лучан, які створили сміттєзвалище. ФОТО
В департамент муніципальної варти надійшло звернення на лінію ГШР про засмічення прибудинкової території на вулиці Довженка будівельними матеріалами.

Про це повідомляє департамент муніципальної варти Луцькради на сторінці у Facebook.

"Складування будівельних матеріалів (бруківка), а також складування будівельного сміття виявили інспектори відділу "Група швидкого реагування" в ході реагування на звернення, котре надійшло на гарячу лінію ", - йдеться у повідомленні.

Зазначають, такі дії є порушенням підпунктів 2.5.5.1.3 та 2.5.5.1.1 Правил благоустрою міста Луцька (заборонено складувати будівельні матеріали, конструкції, обладнання за межами будівельних майданчиків у невизначених для цього місцях, а також засмічувати і забруднювати власні, прилеглі/заріплені території матеріалами, конструкціями, відходами тощо).

Так, правопорушникам видали приписи на усунення будівельних матеріалів із запропонованими термінами виконання та попередили про адміністративну відповідальність в разі невиконання умов припису згідно ст.152 КУпАП.

Муніципали покарали лучан, які створили сміттєзвалище. ФОТО
Муніципали покарали лучан, які створили сміттєзвалище. ФОТО


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Теги: сміттєзвалище, Луцьк, муніципали
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