Де на Волині та у Луцьку не буде світла 23 серпня
Сьогодні, 19:00
На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 23 серпня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:
Володимир-Волинський район
пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються
1. КТП-191 Л-4 09:00-16:00 с. Ласків: сільська рада, молитовний дім с. Ласків, вул. Сонячна, 1-21, 2-14, Шевченка, 1-39, 2-32, Шкільна, 1-21, 2-22
Горохівський район
1. ПЛ-0,4 кВ від КТП- 48
с.Печихвости 09:00-17:00 ФОП Кушнір О.І.-пилорама с. Печихвости:
вул. Горохівська
2. ПЛ-0,4 кВ КТП- 485
с.Зелене 09:00-17:00 ПАТ "Ковельмолоко"-приймальний пункт
Підприємство "Укрпошта"-поштове відділення
Берестечквське СТ-магазин
Смолявська сільська рада-клуб с.Зелена
Смолявська сільська рада-Башня с.Зелена
Горохівський районний відділ освіти-ШКОЛА с.Зелена: вул.Гірська
с.Зелена: вул.Рузаки
с.Зелена: вул.Берестецька
Іваничівський район
1. частково ПЛ-10кВ Л80-03 від ЗТП-94 для чистки траси 9:30-16:30 с.Ст.Лішня вул.Миру, Львівська, с.Литовеж вул.Перемоги, Шахтарська, Героїв Майдану
2. частково ПЛ-10кВ Л46-03 від ЛР-99 кап.ремонт ПЛ. 10:00-16:00 с.Колона, с.Волиця вул.Молодіжна
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-0,4кВ Л-2 КТП-146 09:30 – 16:00 Шкода, Медпункт, Будинок культури, ПП Пилипчук В.В. с. Житнівка, вул. Шкільна, вул. Садова,
Ківерцівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Ковельський район
Інформацію не надано
Локачинський район
Інформацію не надано
місто Луцьк
Вимкнень споживачів не заплановано
Луцький район
1.
ПЛ-0,4 кВ Л-1,2,3,4,5 КТП-184 10:00 – 16:00 с/р с.Романів (Будинок культури, школа), ПАТ "Укртелеком" (АТС), СТзОВ "Романів" (гараж),
ФОП Грицовник Валентина Володимирівна,
ФОП Корнійчук Володимир Петрович,
ФОП Бляшук Олександр Володимирович с. Романів вул. Першотравнева, Нова, Перемоги
Любомльський та Шацький райони
№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються
1. КТП-533 9:00-16:00 смт.Головно вул 1го Травня
2. КТП-118 9:00-16:00 с.Замлиння
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Нововолинськ
1. ПЛ-0,4 кВ Л-2, Л-3
КТП - 62 09:00-17:00 с. Благодатне:
очисні споруди
фермерське господарство «Демікс» с. Благодатне:
вул.Пушкіна
вул.І.Франка, 45-67, 48-72
вул.Зелена
вул.Грушевського,40
вул.Перемоги,42
Ратнівський район
Інформацію не надано
Рожищенський район
1. ПЛ-0,4 кВ КТП-116 9:00-17:00 Церква с.Уляники с.Уляники, вул. Зелена, Молодіжна
2. ПЛ-0,4 кВ ЩТП-514 9:00-17:00 с.Уляники, вул.Лісова
3. ПЛ-0,4 кВ ЩТП-479 9:00-17:00 с.Олександрівка, вул.Дачна
4. ПЛ-0,4 кВ КТП-255 9:00-17:00 МПП "Дельта" (магазин в.Виговська) м.Рожище, вул.Польова, Виговського, Гранична(непарні), Толстого, Шведа
5. ПЛ-0,4 кВ ЩТП-477 9:00-17:00 м.Рожище, вул. Курбаса
6. ПЛ-0,4 кВ КТП-94 9:00-17:00 м.Рожище ГРП, контора СТ, дім ХВЄп м.Рожище, вул. Курбаса, Хмельницького, Кармелюка, Гагаріна
7. ПЛ-0,4 кВ КТП-50 9:00-17:00 с.Незвір с.Незвір
8. ПЛ-0,4 кВ КТП-49 9:00-17:00 Бригада №1, церква
9. ПЛ-0,4 кВ КТП-180 9:00-17:00 магазин с.Доросині, вул.Молодіжна, Троцюка
10. ПЛ-0,4 кВ КТП-266 9:00-17:00 ФАП, церква, магазини, клуб, шкільна їдальня с.Тристень, вул.Незалежності, Воробйова, Шевченка, Озерна, Шкільна
11. ПЛ-0,4 кВ КТП-12 9:00-17:00 с.Залісці, вул.Високе поле, Жданова, Молодіжна, Л.Українки
12. ПЛ-0,4 кВ від КТП-23 9:00-17:00 с.Козин магазин, торговий кіоск, СКЗ-21 с.Козин, вул.Ковельська
13. ПЛ-0,4 кВ від КТП-176 9:00-17:00 с.Яблунівка с.Яблунівка
14. ПЛ-0,4 кВ від КТП-354 9:00-17:00 с.Ясенівка поштове відділення, торговий кіоск, сільська рада, магазин, ФАП, АТС с.Ясенівка, вул.Новосадів, Сонячна, Шкільна, Волі
15. ПЛ-10 кВ Л71-01 9:00-17:00 с.Бортяхівка, с.Тихотин, с.Переспа с.Бортяхівка, с.Тихотин, с.Переспа
16. ПЛ-10кВ Л18-06 9:00-17:00 м.Рожище артскважина, майстерня, ГРП, м.Рожище вул.Куліша,26-115,Шевченка,107-144,83-105, Чехова,13-30,Лугова, П.Савєльєвої,1-34, Островського,1-45,Лермонтова,14,Кольцова,41-51,К.Шолокадзе,45-91,52-114,
Старовижівський район
№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються
1. КТП-38 Л-1 10:00 -17:00 Ст.Вижва вул:Франка, Залізнична, частково Незалежності
2. ПЛ-10кВ Л-27-08 до ЛР-40 10:00 -17:00 Ст.Вижва вул:Ювілейна, Михайлівська, с.Залюття
Турійський район
Інформацію не надано
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Володимир-Волинський район
пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються
1. КТП-191 Л-4 09:00-16:00 с. Ласків: сільська рада, молитовний дім с. Ласків, вул. Сонячна, 1-21, 2-14, Шевченка, 1-39, 2-32, Шкільна, 1-21, 2-22
Горохівський район
1. ПЛ-0,4 кВ від КТП- 48
с.Печихвости 09:00-17:00 ФОП Кушнір О.І.-пилорама с. Печихвости:
вул. Горохівська
2. ПЛ-0,4 кВ КТП- 485
с.Зелене 09:00-17:00 ПАТ "Ковельмолоко"-приймальний пункт
Підприємство "Укрпошта"-поштове відділення
Берестечквське СТ-магазин
Смолявська сільська рада-клуб с.Зелена
Смолявська сільська рада-Башня с.Зелена
Горохівський районний відділ освіти-ШКОЛА с.Зелена: вул.Гірська
с.Зелена: вул.Рузаки
с.Зелена: вул.Берестецька
Іваничівський район
1. частково ПЛ-10кВ Л80-03 від ЗТП-94 для чистки траси 9:30-16:30 с.Ст.Лішня вул.Миру, Львівська, с.Литовеж вул.Перемоги, Шахтарська, Героїв Майдану
2. частково ПЛ-10кВ Л46-03 від ЛР-99 кап.ремонт ПЛ. 10:00-16:00 с.Колона, с.Волиця вул.Молодіжна
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-0,4кВ Л-2 КТП-146 09:30 – 16:00 Шкода, Медпункт, Будинок культури, ПП Пилипчук В.В. с. Житнівка, вул. Шкільна, вул. Садова,
Ківерцівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Ковельський район
Інформацію не надано
Локачинський район
Інформацію не надано
місто Луцьк
Вимкнень споживачів не заплановано
Луцький район
1.
ПЛ-0,4 кВ Л-1,2,3,4,5 КТП-184 10:00 – 16:00 с/р с.Романів (Будинок культури, школа), ПАТ "Укртелеком" (АТС), СТзОВ "Романів" (гараж),
ФОП Грицовник Валентина Володимирівна,
ФОП Корнійчук Володимир Петрович,
ФОП Бляшук Олександр Володимирович с. Романів вул. Першотравнева, Нова, Перемоги
Любомльський та Шацький райони
№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються
1. КТП-533 9:00-16:00 смт.Головно вул 1го Травня
2. КТП-118 9:00-16:00 с.Замлиння
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Нововолинськ
1. ПЛ-0,4 кВ Л-2, Л-3
КТП - 62 09:00-17:00 с. Благодатне:
очисні споруди
фермерське господарство «Демікс» с. Благодатне:
вул.Пушкіна
вул.І.Франка, 45-67, 48-72
вул.Зелена
вул.Грушевського,40
вул.Перемоги,42
Ратнівський район
Інформацію не надано
Рожищенський район
1. ПЛ-0,4 кВ КТП-116 9:00-17:00 Церква с.Уляники с.Уляники, вул. Зелена, Молодіжна
2. ПЛ-0,4 кВ ЩТП-514 9:00-17:00 с.Уляники, вул.Лісова
3. ПЛ-0,4 кВ ЩТП-479 9:00-17:00 с.Олександрівка, вул.Дачна
4. ПЛ-0,4 кВ КТП-255 9:00-17:00 МПП "Дельта" (магазин в.Виговська) м.Рожище, вул.Польова, Виговського, Гранична(непарні), Толстого, Шведа
5. ПЛ-0,4 кВ ЩТП-477 9:00-17:00 м.Рожище, вул. Курбаса
6. ПЛ-0,4 кВ КТП-94 9:00-17:00 м.Рожище ГРП, контора СТ, дім ХВЄп м.Рожище, вул. Курбаса, Хмельницького, Кармелюка, Гагаріна
7. ПЛ-0,4 кВ КТП-50 9:00-17:00 с.Незвір с.Незвір
8. ПЛ-0,4 кВ КТП-49 9:00-17:00 Бригада №1, церква
9. ПЛ-0,4 кВ КТП-180 9:00-17:00 магазин с.Доросині, вул.Молодіжна, Троцюка
10. ПЛ-0,4 кВ КТП-266 9:00-17:00 ФАП, церква, магазини, клуб, шкільна їдальня с.Тристень, вул.Незалежності, Воробйова, Шевченка, Озерна, Шкільна
11. ПЛ-0,4 кВ КТП-12 9:00-17:00 с.Залісці, вул.Високе поле, Жданова, Молодіжна, Л.Українки
12. ПЛ-0,4 кВ від КТП-23 9:00-17:00 с.Козин магазин, торговий кіоск, СКЗ-21 с.Козин, вул.Ковельська
13. ПЛ-0,4 кВ від КТП-176 9:00-17:00 с.Яблунівка с.Яблунівка
14. ПЛ-0,4 кВ від КТП-354 9:00-17:00 с.Ясенівка поштове відділення, торговий кіоск, сільська рада, магазин, ФАП, АТС с.Ясенівка, вул.Новосадів, Сонячна, Шкільна, Волі
15. ПЛ-10 кВ Л71-01 9:00-17:00 с.Бортяхівка, с.Тихотин, с.Переспа с.Бортяхівка, с.Тихотин, с.Переспа
16. ПЛ-10кВ Л18-06 9:00-17:00 м.Рожище артскважина, майстерня, ГРП, м.Рожище вул.Куліша,26-115,Шевченка,107-144,83-105, Чехова,13-30,Лугова, П.Савєльєвої,1-34, Островського,1-45,Лермонтова,14,Кольцова,41-51,К.Шолокадзе,45-91,52-114,
Старовижівський район
№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються
1. КТП-38 Л-1 10:00 -17:00 Ст.Вижва вул:Франка, Залізнична, частково Незалежності
2. ПЛ-10кВ Л-27-08 до ЛР-40 10:00 -17:00 Ст.Вижва вул:Ювілейна, Михайлівська, с.Залюття
Турійський район
Інформацію не надано
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