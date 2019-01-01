Де на Волині та у Луцьку не буде світла 23 серпня

На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 23 серпня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються1. КТП-191 Л-4 09:00-16:00 с. Ласків: сільська рада, молитовний дім с. Ласків, вул. Сонячна, 1-21, 2-14, Шевченка, 1-39, 2-32, Шкільна, 1-21, 2-221. ПЛ-0,4 кВ від КТП- 48с.Печихвости 09:00-17:00 ФОП Кушнір О.І.-пилорама с. Печихвости:вул. Горохівська2. ПЛ-0,4 кВ КТП- 485с.Зелене 09:00-17:00 ПАТ "Ковельмолоко"-приймальний пунктПідприємство "Укрпошта"-поштове відділенняБерестечквське СТ-магазинСмолявська сільська рада-клуб с.ЗеленаСмолявська сільська рада-Башня с.ЗеленаГорохівський районний відділ освіти-ШКОЛА с.Зелена: вул.Гірськас.Зелена: вул.Рузакис.Зелена: вул.Берестецька1. частково ПЛ-10кВ Л80-03 від ЗТП-94 для чистки траси 9:30-16:30 с.Ст.Лішня вул.Миру, Львівська, с.Литовеж вул.Перемоги, Шахтарська, Героїв Майдану2. частково ПЛ-10кВ Л46-03 від ЛР-99 кап.ремонт ПЛ. 10:00-16:00 с.Колона, с.Волиця вул.Молодіжна1. ПЛ-0,4кВ Л-2 КТП-146 09:30 – 16:00 Шкода, Медпункт, Будинок культури, ПП Пилипчук В.В. с. Житнівка, вул. Шкільна, вул. Садова,Вимкнень споживачів не запланованоІнформацію не наданоІнформацію не наданоВимкнень споживачів не заплановано1.ПЛ-0,4 кВ Л-1,2,3,4,5 КТП-184 10:00 – 16:00 с/р с.Романів (Будинок культури, школа), ПАТ "Укртелеком" (АТС), СТзОВ "Романів" (гараж),ФОП Грицовник Валентина Володимирівна,ФОП Корнійчук Володимир Петрович,ФОП Бляшук Олександр Володимирович с. Романів вул. Першотравнева, Нова, Перемоги№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються1. КТП-533 9:00-16:00 смт.Головно вул 1го Травня2. КТП-118 9:00-16:00 с.ЗамлинняВимкнень споживачів не запланованоВимкнень споживачів не заплановано1. ПЛ-0,4 кВ Л-2, Л-3КТП - 62 09:00-17:00 с. Благодатне:очисні спорудифермерське господарство «Демікс» с. Благодатне:вул.Пушкінавул.І.Франка, 45-67, 48-72вул.Зеленавул.Грушевського,40вул.Перемоги,42Інформацію не надано1. ПЛ-0,4 кВ КТП-116 9:00-17:00 Церква с.Уляники с.Уляники, вул. Зелена, Молодіжна2. ПЛ-0,4 кВ ЩТП-514 9:00-17:00 с.Уляники, вул.Лісова3. ПЛ-0,4 кВ ЩТП-479 9:00-17:00 с.Олександрівка, вул.Дачна4. ПЛ-0,4 кВ КТП-255 9:00-17:00 МПП "Дельта" (магазин в.Виговська) м.Рожище, вул.Польова, Виговського, Гранична(непарні), Толстого, Шведа5. ПЛ-0,4 кВ ЩТП-477 9:00-17:00 м.Рожище, вул. Курбаса6. ПЛ-0,4 кВ КТП-94 9:00-17:00 м.Рожище ГРП, контора СТ, дім ХВЄп м.Рожище, вул. Курбаса, Хмельницького, Кармелюка, Гагаріна7. ПЛ-0,4 кВ КТП-50 9:00-17:00 с.Незвір с.Незвір8. ПЛ-0,4 кВ КТП-49 9:00-17:00 Бригада №1, церква9. ПЛ-0,4 кВ КТП-180 9:00-17:00 магазин с.Доросині, вул.Молодіжна, Троцюка10. ПЛ-0,4 кВ КТП-266 9:00-17:00 ФАП, церква, магазини, клуб, шкільна їдальня с.Тристень, вул.Незалежності, Воробйова, Шевченка, Озерна, Шкільна11. ПЛ-0,4 кВ КТП-12 9:00-17:00 с.Залісці, вул.Високе поле, Жданова, Молодіжна, Л.Українки12. ПЛ-0,4 кВ від КТП-23 9:00-17:00 с.Козин магазин, торговий кіоск, СКЗ-21 с.Козин, вул.Ковельська13. ПЛ-0,4 кВ від КТП-176 9:00-17:00 с.Яблунівка с.Яблунівка14. ПЛ-0,4 кВ від КТП-354 9:00-17:00 с.Ясенівка поштове відділення, торговий кіоск, сільська рада, магазин, ФАП, АТС с.Ясенівка, вул.Новосадів, Сонячна, Шкільна, Волі15. ПЛ-10 кВ Л71-01 9:00-17:00 с.Бортяхівка, с.Тихотин, с.Переспа с.Бортяхівка, с.Тихотин, с.Переспа16. ПЛ-10кВ Л18-06 9:00-17:00 м.Рожище артскважина, майстерня, ГРП, м.Рожище вул.Куліша,26-115,Шевченка,107-144,83-105, Чехова,13-30,Лугова, П.Савєльєвої,1-34, Островського,1-45,Лермонтова,14,Кольцова,41-51,К.Шолокадзе,45-91,52-114,№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються1. КТП-38 Л-1 10:00 -17:00 Ст.Вижва вул:Франка, Залізнична, частково Незалежності2. ПЛ-10кВ Л-27-08 до ЛР-40 10:00 -17:00 Ст.Вижва вул:Ювілейна, Михайлівська, с.ЗалюттяІнформацію не надано