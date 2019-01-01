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Шахраї «розвели» 75-річного лучанина на чималу суму

Шахраї «розвели» 75-річного лучанина на чималу суму
У Луцьку шахраї обдурили 75-річного чоловіка на 5 тисяч доларів.

Так, зустрівши пенсіонера на проспекті Соборності в Луцьку, шахраї провернули "схему", збагатившись на 5 тисяч доларів США. Потерпілому лишили "бонусну картку" нібито на 200 доларів США, проте в банку його розчарували і ніяких грошей чоловік не одержав, - повідомляє Волинь Нова.

За фактом шахрайства (кримінальне правопорушення, передбачене ст. 190 КК України) розпочали кримінальне провадження, досудове розслідування, в якому провадить Луцький відділ поліції Головного управління Національної поліції в області.

Луцька ж місцева прокуратура, яка здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, застерігає мешканців обласного центру бути обачними, аби не стати жертвами шахраїв.


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Теги: шахраї, "схема", гроші, лучанин
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