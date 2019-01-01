Шахраї «розвели» 75-річного лучанина на чималу суму
Сьогодні, 12:10
У Луцьку шахраї обдурили 75-річного чоловіка на 5 тисяч доларів.
Так, зустрівши пенсіонера на проспекті Соборності в Луцьку, шахраї провернули "схему", збагатившись на 5 тисяч доларів США. Потерпілому лишили "бонусну картку" нібито на 200 доларів США, проте в банку його розчарували і ніяких грошей чоловік не одержав, - повідомляє Волинь Нова.
За фактом шахрайства (кримінальне правопорушення, передбачене ст. 190 КК України) розпочали кримінальне провадження, досудове розслідування, в якому провадить Луцький відділ поліції Головного управління Національної поліції в області.
Луцька ж місцева прокуратура, яка здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, застерігає мешканців обласного центру бути обачними, аби не стати жертвами шахраїв.
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Так, зустрівши пенсіонера на проспекті Соборності в Луцьку, шахраї провернули "схему", збагатившись на 5 тисяч доларів США. Потерпілому лишили "бонусну картку" нібито на 200 доларів США, проте в банку його розчарували і ніяких грошей чоловік не одержав, - повідомляє Волинь Нова.
За фактом шахрайства (кримінальне правопорушення, передбачене ст. 190 КК України) розпочали кримінальне провадження, досудове розслідування, в якому провадить Луцький відділ поліції Головного управління Національної поліції в області.
Луцька ж місцева прокуратура, яка здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, застерігає мешканців обласного центру бути обачними, аби не стати жертвами шахраїв.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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