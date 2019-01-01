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Повідомили, коли розпочнуть ремонт любешівського коледжу, в якому обвалилася стіна

Повідомили, коли розпочнуть ремонт любешівського коледжу, в якому обвалилася стіна
У любешівському коледжі, в якому 2 роки тому обвалилась стіна, розпочнуть ремонтні роботи з наступного тижня.

У середу, 21 серпня, керівництво Любешівського технічного коледжу ЛНТУ підписало з підрядником договір на виконання розбірних та відновлювальних робіт по навчальному корпусу, який 2 роки тому зазнав руйнації, - пише Любешівська газета "Нове життя"

Так, виконавець робіт - «Центр соціально-трудової реабілітації інвалідів «Енергія-І» Волинської обласної організації Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України».

в.о. директора Любешівського технічного коледжу ЛНТУ Анатолій Хомич повідомив, з наступного тижня очікують розпочати підготовчі роботи довкола аварійного корпусу.

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Теги: любешівський коледж, ремонт
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