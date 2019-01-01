Повідомили, коли розпочнуть ремонт любешівського коледжу, в якому обвалилася стіна





У середу, 21 серпня, керівництво Любешівського технічного коледжу ЛНТУ підписало з підрядником договір на виконання розбірних та відновлювальних робіт по навчальному корпусу, який 2 роки тому зазнав руйнації, - пише



Так, виконавець робіт - «Центр соціально-трудової реабілітації інвалідів «Енергія-І» Волинської обласної організації Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України».



в.о. директора Любешівського технічного коледжу ЛНТУ Анатолій Хомич повідомив, з наступного тижня очікують розпочати підготовчі роботи довкола аварійного корпусу.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У любешівському коледжі, в якому 2 роки тому обвалилась стіна , розпочнуть ремонтні роботи з наступного тижня.У середу, 21 серпня, керівництво Любешівського технічного коледжу ЛНТУ підписало з підрядником договір на виконання розбірних та відновлювальних робіт по навчальному корпусу, який 2 роки тому зазнав руйнації, - пише Любешівська газета "Нове життя" Так, виконавець робіт - «Центр соціально-трудової реабілітації інвалідів «Енергія-І» Волинської обласної організації Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України».в.о. директора Любешівського технічного коледжу ЛНТУ Анатолій Хомич повідомив, з наступного тижня очікують розпочати підготовчі роботи довкола аварійного корпусу.

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