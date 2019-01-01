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Раптово помер молодий волинський священник

Раптово помер молодий волинський священник
Раптово помер 37-річний настоятель храму Апостола Андрія Первозваного, який знаходиться у селі Рованці, Сергій Медвєдєв.

Прощання розпочнеться сьогодні, 22 серпня з 15 год, в цьому ж храмі, - інформує пресслужба Волинської єпархії ПЦУ.

О 18.00 митрополит Луцький і Волинський Михаїл очолить відправу панахиди. 23 серпня о 9 год розпочнеться літургія, а потім відбудеться чин похорону.

Довідково: Сергій Медвєдєв народився 25 липня 1982 року в с. Карпилівка у Ківерцівському районі. По закінченні Волинської духовної семінарії УПЦ Київського патріархату став на шлях священнослужителя. Отець Сергій багато років служив у кафедральному соборі Святої Трійці, у 2016–2018 рр. працював директором Центру християнського виховання дітей та молоді єпархії. Очоливши Свято-Андріївську парафію, займався спорудженням храму, який освятили 11 грудня 2017 року.

Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким померлого священника.

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Теги: смерть, священник
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