Раптово помер молодий волинський священник
Сьогодні, 12:40
Раптово помер 37-річний настоятель храму Апостола Андрія Первозваного, який знаходиться у селі Рованці, Сергій Медвєдєв.
Прощання розпочнеться сьогодні, 22 серпня з 15 год, в цьому ж храмі, - інформує пресслужба Волинської єпархії ПЦУ.
О 18.00 митрополит Луцький і Волинський Михаїл очолить відправу панахиди. 23 серпня о 9 год розпочнеться літургія, а потім відбудеться чин похорону.
Довідково: Сергій Медвєдєв народився 25 липня 1982 року в с. Карпилівка у Ківерцівському районі. По закінченні Волинської духовної семінарії УПЦ Київського патріархату став на шлях священнослужителя. Отець Сергій багато років служив у кафедральному соборі Святої Трійці, у 2016–2018 рр. працював директором Центру християнського виховання дітей та молоді єпархії. Очоливши Свято-Андріївську парафію, займався спорудженням храму, який освятили 11 грудня 2017 року.
Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким померлого священника.
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Прощання розпочнеться сьогодні, 22 серпня з 15 год, в цьому ж храмі, - інформує пресслужба Волинської єпархії ПЦУ.
О 18.00 митрополит Луцький і Волинський Михаїл очолить відправу панахиди. 23 серпня о 9 год розпочнеться літургія, а потім відбудеться чин похорону.
Довідково: Сергій Медвєдєв народився 25 липня 1982 року в с. Карпилівка у Ківерцівському районі. По закінченні Волинської духовної семінарії УПЦ Київського патріархату став на шлях священнослужителя. Отець Сергій багато років служив у кафедральному соборі Святої Трійці, у 2016–2018 рр. працював директором Центру християнського виховання дітей та молоді єпархії. Очоливши Свято-Андріївську парафію, займався спорудженням храму, який освятили 11 грудня 2017 року.
Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким померлого священника.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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