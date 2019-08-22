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У волинянина під час застілля вкрали ноутбук

У волинянина під час застілля вкрали ноутбук
У Володимирі-Волинському обікрали місцевого мешканця.

Про це пише Володимир Медіа.

Як інформують у Володимир-Волинському відділі поліції, 21 серпня надійшла заява від 44-річного чоловіка, у котрого ще 15 серпня зник ноутбук.

Як виявилося, того дня потерпілий розпивав у своєму будинку спиртні напої з невідомою собою, яка ймовірно й захопила із собою техніку.

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Теги: Володимир-Волинський, крадіжка
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