У волинянина під час застілля вкрали ноутбук
Сьогодні, 13:26
У Володимирі-Волинському обікрали місцевого мешканця.
Про це пише Володимир Медіа.
Як інформують у Володимир-Волинському відділі поліції, 21 серпня надійшла заява від 44-річного чоловіка, у котрого ще 15 серпня зник ноутбук.
Як виявилося, того дня потерпілий розпивав у своєму будинку спиртні напої з невідомою собою, яка ймовірно й захопила із собою техніку.
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Про це пише Володимир Медіа.
Як інформують у Володимир-Волинському відділі поліції, 21 серпня надійшла заява від 44-річного чоловіка, у котрого ще 15 серпня зник ноутбук.
Як виявилося, того дня потерпілий розпивав у своєму будинку спиртні напої з невідомою собою, яка ймовірно й захопила із собою техніку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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