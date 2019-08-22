У волинянина під час застілля вкрали ноутбук





Про це пише



Як інформують у Володимир-Волинському відділі поліції, 21 серпня надійшла заява від 44-річного чоловіка, у котрого ще 15 серпня зник ноутбук.



Як виявилося, того дня потерпілий розпивав у своєму будинку спиртні напої з невідомою собою, яка ймовірно й захопила із собою техніку.

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