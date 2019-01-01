Суд зняв звинувачення з опікунки-бабусі 9-річної волинянки. ВІДЕО





Аби вирішити питання, Людмила Кирпа звернулася до суду, - повідомляє



Раніше суд першої інстанції визнав Людмилу Кирпу винною у неналежному догляді за дитиною, їй видали попередження. Жінка каже, що її обмовляють, за 9 років опіки над дитиною були позитивні характеристики. Суддя Василь Подолюк зачитав скаргу й попросив позивачку пояснити ситуацію.



«На момент приїзду опікунка палицею била сина, від неї було чути алкоголь, погрожувала повіситися. Це сказали при дитині, через що та почала плакати і труситися», - зачитав суддя Апеляційного суду Волині.



«Він розрахувався після того. Сказав, що на пенсії і в тюрму не хоче сідати, а те, що таке зробив, то його заставили», - розповіла Людмила Кирпа, опікунка дівчинки.



Адвокат Олег Стецюк розповів, що суд першої інстанції притягнув Людмилу Кирпу до відповідальності на підставі неіснуючого протоколу.



З його слів, працівники поліції оформили протокол про порушення 23-го квітня, суд визнав цей документ необґрунтованим.



Адвокат каже, наступного дня поліцейські прийшли повторно з протоколом, в якому Людмила Кирпа написала, що не погоджується з ним. Цей документ вдруге надали суду першої інстанції. В ньому написали, що від жінки було чути запах алкоголю.



«Цей запах звідки йде: з порожнини рота, від одягу, з приміщення? Як він взагалі становив, що це запах алкоголю? В матеріалах справи немає документів про те, що поліцейський – експерт по запахах. Суддя першої інстанції притягуючи мою довірительницю до адмінвідповідальності згідно протоколу номер від 24-го квітня, але в матеріалах справи такого протоколу немає», - зазначив адвокат Олег Стецюк.



Розглянувши справу, суд виніс постанову про те, що обвинувачення безпідставні.



«Провадження у справі закрити за відсутності адмінправопорушення. Людмила Федорівна. Тут суд врахував, що не врахував суд першої інстанції. Але маєте належно виховувати дитину», - зачитав вирок суддя Апеляційного суду Волині





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Апеляційний суд області зняв звинувачення з Людмили Кирпи - опікунки дев’ятирічної дівчинки, яку забирали з власного помешкання у дитбудинок через скаргу місцевих посадовців. Жінку звинуватили у пияцтві та неналежному догляді за онукою.Аби вирішити питання, Людмила Кирпа звернулася до суду, - повідомляє Суспільне Волині Раніше суд першої інстанції визнав Людмилу Кирпу винною у неналежному догляді за дитиною, їй видали попередження. Жінка каже, що її обмовляють, за 9 років опіки над дитиною були позитивні характеристики. Суддязачитав скаргу й попросив позивачку пояснити ситуацію.«На момент приїзду опікунка палицею била сина, від неї було чути алкоголь, погрожувала повіситися. Це сказали при дитині, через що та почала плакати і труситися», - зачитав суддя Апеляційного суду Волині.«Він розрахувався після того. Сказав, що на пенсії і в тюрму не хоче сідати, а те, що таке зробив, то його заставили», - розповіла Людмила Кирпа, опікунка дівчинки.Адвокатрозповів, що суд першої інстанції притягнув Людмилу Кирпу до відповідальності на підставі неіснуючого протоколу.З його слів, працівники поліції оформили протокол про порушення 23-го квітня, суд визнав цей документ необґрунтованим.Адвокат каже, наступного дня поліцейські прийшли повторно з протоколом, в якому Людмила Кирпа написала, що не погоджується з ним. Цей документ вдруге надали суду першої інстанції. В ньому написали, що від жінки було чути запах алкоголю.«Цей запах звідки йде: з порожнини рота, від одягу, з приміщення? Як він взагалі становив, що це запах алкоголю? В матеріалах справи немає документів про те, що поліцейський – експерт по запахах. Суддя першої інстанції притягуючи мою довірительницю до адмінвідповідальності згідно протоколу номер від 24-го квітня, але в матеріалах справи такого протоколу немає», - зазначив адвокат Олег Стецюк.Розглянувши справу, суд виніс постанову про те, що обвинувачення безпідставні.«Провадження у справі закрити за відсутності адмінправопорушення. Людмила Федорівна. Тут суд врахував, що не врахував суд першої інстанції. Але маєте належно виховувати дитину», - зачитав вирок суддя Апеляційного суду Волині

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