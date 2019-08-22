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У двох волинян вкрали електроінструменти

У двох волинян вкрали електроінструменти
На Волині обікрали двох жителів Володимир-Волинського району.

Про це пише Володимир Медіа.

Перше повідомлення поліцейським надійшло від 29-річної жительки одного із сіл району про те, що в нічну пору добу шляхом пошкодження навісного замка невідома особа проникла до її житлового будинку. Після її візиту з будинку зникли бензопила та зварювальний апарат. Сума збитків становить 3000 гривень.

Цього ж дня до поліції звернувся 36-річний житель району, у котрого з житлового будинку невідома особа викрала електричні інструменти: шуруповерт, болгарку та дриль на суму 3000 гривень.

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Теги: Володимир-Волинський, крадіжка
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