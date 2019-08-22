У двох волинян вкрали електроінструменти





Про це пише



Перше повідомлення поліцейським надійшло від 29-річної жительки одного із сіл району про те, що в нічну пору добу шляхом пошкодження навісного замка невідома особа проникла до її житлового будинку. Після її візиту з будинку зникли бензопила та зварювальний апарат. Сума збитків становить 3000 гривень.



Цього ж дня до поліції звернувся 36-річний житель району, у котрого з житлового будинку невідома особа викрала електричні інструменти: шуруповерт, болгарку та дриль на суму 3000 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині обікрали двох жителів Володимир-Волинського району.Про це пише Володимир Медіа Перше повідомлення поліцейським надійшло від 29-річної жительки одного із сіл району про те, що в нічну пору добу шляхом пошкодження навісного замка невідома особа проникла до її житлового будинку. Після її візиту з будинку зникли бензопила та зварювальний апарат. Сума збитків становить 3000 гривень.Цього ж дня до поліції звернувся 36-річний житель району, у котрого з житлового будинку невідома особа викрала електричні інструменти: шуруповерт, болгарку та дриль на суму 3000 гривень.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію