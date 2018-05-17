У волинському пункті пропуску затримали автомобіль з контрабандними сигаретами
Сьогодні, 14:26
У пункті пропуску «Доманове» прикордонники виявили автомобіль з прихованими цигарками.
Про це повідомили у пресслужбі ДПСУ.
Зазначають, що військовослужбовці Львівського, Луцького, Білгород-Дністровського та Чопського загонів разом із взаємодіючими підрозділами та органами зупинили 6 автомобілів з прихованим контрабандним куривом.
Правопорушники намагалися перевезти сигарети як з України до країн Євросоюзу, так і з сусідніх Молдови та Білорусі. Товар везли четверо іноземців та двоє українців. Їх прикордонники зупинили в пунктах пропуску «Рава-Руська», «Доманове», «Градениці» та «Тиса».
Загалом вилучили майже 5 тисяч сигарет на понад 200 тисяч гривень. Також вирішується питання щодо вилучення автомобілів, як засобів переміщення контрабанди.
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Про це повідомили у пресслужбі ДПСУ.
Зазначають, що військовослужбовці Львівського, Луцького, Білгород-Дністровського та Чопського загонів разом із взаємодіючими підрозділами та органами зупинили 6 автомобілів з прихованим контрабандним куривом.
Правопорушники намагалися перевезти сигарети як з України до країн Євросоюзу, так і з сусідніх Молдови та Білорусі. Товар везли четверо іноземців та двоє українців. Їх прикордонники зупинили в пунктах пропуску «Рава-Руська», «Доманове», «Градениці» та «Тиса».
Загалом вилучили майже 5 тисяч сигарет на понад 200 тисяч гривень. Також вирішується питання щодо вилучення автомобілів, як засобів переміщення контрабанди.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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