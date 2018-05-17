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У волинському пункті пропуску затримали автомобіль з контрабандними сигаретами

У волинському пункті пропуску затримали автомобіль з контрабандними сигаретами
У пункті пропуску «Доманове» прикордонники виявили автомобіль з прихованими цигарками.

Про це повідомили у пресслужбі ДПСУ.

Зазначають, що військовослужбовці Львівського, Луцького, Білгород-Дністровського та Чопського загонів разом із взаємодіючими підрозділами та органами зупинили 6 автомобілів з прихованим контрабандним куривом.

Правопорушники намагалися перевезти сигарети як з України до країн Євросоюзу, так і з сусідніх Молдови та Білорусі. Товар везли четверо іноземців та двоє українців. Їх прикордонники зупинили в пунктах пропуску «Рава-Руська», «Доманове», «Градениці» та «Тиса».

Загалом вилучили майже 5 тисяч сигарет на понад 200 тисяч гривень. Також вирішується питання щодо вилучення автомобілів, як засобів переміщення контрабанди.

У волинському пункті пропуску затримали автомобіль з контрабандними сигаретами
У волинському пункті пропуску затримали автомобіль з контрабандними сигаретами
У волинському пункті пропуску затримали автомобіль з контрабандними сигаретами

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Теги: Волинь, кордон, Доманове
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