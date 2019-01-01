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На Рівненщині втопився молодий пластун

На Рівненщині втопився молодий пластун
На Рівненщині трагічно загинув скаут зі Львова.

Про це йдеться на офіційній сторінці «Пласт – український скаутинг» у Facebook, - пише Радіо Трек.

Нещасний випадок стався у водоймі поблизу місця проведення всеукраїнської пластової зустрічі на Рівненщині. Трагічна подія трапилася 21 серпня під час того, як Андрій разом із товаришами плавали у водоймі за кілометр від території з'їзду поза межами програми табору.

Усі деталі загибелі молодого скаута зі Львова нині встановлюють правоохоронці.

Відомо, що Андрій увійшов до спільноти Пласту у 2014 році. Юнакував у Львові в 111 курені імені Романа Мстиславича, в якому обіймав посаду курінного. Андрій був учасником багатьох всеукраїнських таборів і здобував найвищий юнацький ступінь пластуна-скоба.

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Теги: пластун, скаут
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