На Рівненщині втопився молодий пластун
Сьогодні, 14:28
На Рівненщині трагічно загинув скаут зі Львова.
Про це йдеться на офіційній сторінці «Пласт – український скаутинг» у Facebook, - пише Радіо Трек.
Нещасний випадок стався у водоймі поблизу місця проведення всеукраїнської пластової зустрічі на Рівненщині. Трагічна подія трапилася 21 серпня під час того, як Андрій разом із товаришами плавали у водоймі за кілометр від території з'їзду поза межами програми табору.
Усі деталі загибелі молодого скаута зі Львова нині встановлюють правоохоронці.
Відомо, що Андрій увійшов до спільноти Пласту у 2014 році. Юнакував у Львові в 111 курені імені Романа Мстиславича, в якому обіймав посаду курінного. Андрій був учасником багатьох всеукраїнських таборів і здобував найвищий юнацький ступінь пластуна-скоба.
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Про це йдеться на офіційній сторінці «Пласт – український скаутинг» у Facebook, - пише Радіо Трек.
Нещасний випадок стався у водоймі поблизу місця проведення всеукраїнської пластової зустрічі на Рівненщині. Трагічна подія трапилася 21 серпня під час того, як Андрій разом із товаришами плавали у водоймі за кілометр від території з'їзду поза межами програми табору.
Усі деталі загибелі молодого скаута зі Львова нині встановлюють правоохоронці.
Відомо, що Андрій увійшов до спільноти Пласту у 2014 році. Юнакував у Львові в 111 курені імені Романа Мстиславича, в якому обіймав посаду курінного. Андрій був учасником багатьох всеукраїнських таборів і здобував найвищий юнацький ступінь пластуна-скоба.
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На Рівненщині втопився молодий пластун
Сьогодні, 14:28