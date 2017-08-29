Розповіли, кого на Волині звільнятимуть від призову на навчальні збори резервістів





Про це стало відомо під час брифінгу на тему «Оперативний резерв Збройних Сил України, призов резервістів на навчальні збори, які відбудуться у вересні 2019 року» 22 серпня, - пишуть



Як поінформував військовий комісар Волинського ОВК Роман Кулик, підставою звільнення від призову є втрата близької людини (родичів, родичів дружини тощо); хвороба самого резервіста чи близької людини, опікуном якої він є; перебування під слідством чи засудження; здача іспитів.



Також підставою для звільнення від виконання військових обов’язків можуть стати наслідки природних катаклізмів – буревіїв, повеней тощо. Якщо резервіст – єдиний в родині, хто, наприклад, може відремонтувати після наслідків стихії будинок, його звільняють від призову на збори.



Іноді керівник того чи іншого підприємства повідомляє, що працівник необхідний на своєму робочому місці, тому що без нього зупиниться виробничий процес. Натомість він пропонує призвати іншого працівника. У військкоматі розглядають, яку той має військову спеціальність, і беруть це до уваги. Здебільшого ж на навчальні збори громадяни йдуть добровільно.



Поступово, зі слів військового комісара, відбуватиметься перехід від обов’язкової служби у резерві до добровільної. Так, новому парламенту пропонуватимуть підтримати відповідні законопроекти, які підготували у Міністерстві оборони та Генштабі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинському обласному військовому комісаріаті пояснили, які категорії громадян звільнятимуться від проходження навчальних зборів резервістів.Про це стало відомо під час брифінгу на тему «Оперативний резерв Збройних Сил України, призов резервістів на навчальні збори, які відбудуться у вересні 2019 року» 22 серпня, - пишуть Волинські новини Як поінформував військовий комісар Волинського ОВК, підставою звільнення від призову є втрата близької людини (родичів, родичів дружини тощо); хвороба самого резервіста чи близької людини, опікуном якої він є; перебування під слідством чи засудження; здача іспитів.Також підставою для звільнення від виконання військових обов’язків можуть стати наслідки природних катаклізмів – буревіїв, повеней тощо. Якщо резервіст – єдиний в родині, хто, наприклад, може відремонтувати після наслідків стихії будинок, його звільняють від призову на збори.Іноді керівник того чи іншого підприємства повідомляє, що працівник необхідний на своєму робочому місці, тому що без нього зупиниться виробничий процес. Натомість він пропонує призвати іншого працівника. У військкоматі розглядають, яку той має військову спеціальність, і беруть це до уваги. Здебільшого ж на навчальні збори громадяни йдуть добровільно.Поступово, зі слів військового комісара, відбуватиметься перехід від обов’язкової служби у резерві до добровільної. Так, новому парламенту пропонуватимуть підтримати відповідні законопроекти, які підготували у Міністерстві оборони та Генштабі.

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