У Луцьку пропонують штрафувати перевізників





Відповідну Поляков Олександр Ігорович сьогодні, 22 серпня.



Автор петиції зазначає, останнім часом у місті Луцьк відбувається цілеспрямоване руйнування транспортної інфраструктури – скасування та скорочення багатьох потрібних населенню міста маршрутів, знищення зупинок, невмотивовані нічим, крім бажання перевізників, на фоні постійного зниження курсів валют та вартості пального підвищення вартості проїзду.



Більше того він додає, перевізники міста відверто шантажують міську раду та лучан страйком, примушуючи міськвиконком періодично піднімати вартість проїзду, натомість обіцяючи неіснуюче підвищення якості їхніх послуг.



Текст подаємо без змін:



"Також має місце відсутність будь-якого контролю з боку міської ради за перевезеннями у місті, що провокує повальне невиконання перевізниками умов договору, укладеного з Луцькою міською радою, а саме – недотримання графіків руху, відсутність деяких рейсів, переважно вечірніх та ранкових, масове відключення водіями GPS-трекерів, що унеможливлює відстеження транспорту для пасажирів та створює значний дискомфорт.



Доходить до того, що водій їде з вимкненою GPS-навігацією, паралельно дивлячись в персональний смартфон, на якому з допомогою системи «МАК» відстежує транспортні засоби перевізників-конкурентів, що породжує численні порушення ПДР з боку водіїв маршруток, не кажучи вже про відволікання уваги від кермування під час руху. А на запитання пасажирів, чому його ТЗ відсутній в системі «МАК» водій відповідає по хамськи, часто - з використанням нецензурної лексики та навіть погроз.



Неодноразовими є і факти, коли менш заповнена, і відповідно – комфортніша – маршрутка нахабно ігнорує пасажирів на зупинці, стараючись обігнати конкурента, щоб забрати людей на наступній, де, на думку водія, їх більше. При цьому знову ж таки відбуваються грубі порушення ПДР – перевищення дозволеної в населеному пункті швидкості руху (50 км/год), виїзд на смугу зустрічного руху, порушення правил проїзду перехресть та інші, що наражає на небезпеку всіх пасажирів, що перебувають в салоні. Варто зауважити, що жоден водій маршрутного таксі у місті не видає пасажиру ніяких проїзних документів, отже, у разі ДТП потерпілий опиниться наодинці з проблемою, без страхових виплат та компенсацій, або буде змушений місяцями оббивати пороги судів.





З незрозумілих причин було скорочено маршрут №23 до Центрального ринку замість мікрорайону «Вересневе», що спричинило значні незручності не лише жителям Вересневого та вул. Львівська, але і усього міста.





Також з 18 серпня 2019 року перестали курсувати маршрутні таксі №23, зникла і маршрутка №16, про що жителям міста не було надано жодних попереджень ні у ЗМІ, ні на офіційному сайті Луцької міської ради (https://www.lutskrada.gov.ua/). Не відповідають працівники Управління транспорту та зв’язку міської ради протягом 19-21.08.2019 р. і на телефонні дзвінки на номери, вказані на вищезгаданому сайті ((0332) 777 986, 777 919). І якщо маршрутне таксі №16 дублюється іншими маршрутами, то відсутність маршруту №23 позбавила сотні жителів 55-го мікрорайону та вул. Задворецької транспортного сполучення взагалі. Більше того, Управління транспорту та зв’язку та працівники гарячої лінії міської ради не володіють інформацією про фактичну відсутність маршрутних таксі на маршруті № 16, та впевнено переконують лучан у тому, що маршрут діє, попри його відсутність як у системі «МАК», так і фактичну, на вулицях міста (а диспетчер ТОВ ВТП "Санрайз" ЛТД відкрито зізнається, що маршрут № 16 функціонує, але на ньому «менше автобусів», і більше того, прямо визнає те, що в них на жодному ТЗ не працює GPS, тобто пряме і грубе порушення ними договору з міською радою), що ще раз підтверджує повну відсутність роботи з моніторингу руху міського транспорту.



Всі вищесказані факти свідчать про різке зниження якості перевезень та вкрай незадовільну роботу як перевізників, так і Управління транспорту та зв’язку Луцької міської ради, а отже – про необхідність здійснення цілого комплексу заходів, інколи – радикальних, для покращення ситуації.



Тому, прошу:



1) Оприлюднити на офіційному сайті Луцької міської ради та у засобах масової інформації розрахунки вартості перевезень міським транспортом, з врахуванням реального пасажиропотоку та вартості пального. За відсутності даних по пасажиропотоку – здійснити його аналіз, залучивши незалежну незацікавлену організацію, а не незаконно використовуючи студентів, чи отримавши дані від самих перевізників. Також оприлюднити, провівши відповідний моніторинг, по кожному маршруту окремо: реальну та заявлену у договорі кількість ТЗ на маршруті, кількість та причину скарг громадян на перевізника з вказанням причин (недотримання графіку, відсутність рейсу, недоступність у системі «МАК» тощо).



2) Провести відкриті широкі громадські слухання, у зручний для населення міста час та у відповідному для вільної участі усіх бажаючих місці (а не в робочий день, 15:00, за попереднім записом у мікроскопічному актовому залі ЦНАПу) з питань повернення маршрутів № 47, 23 (з маршрутом до Вересневого, а не Центрального ринку), 4 (за маршрутом «Залізничний вокзал-Калина»), 33. Також винести на них питання відповідності вартості проїзду якості надаваних послуг та питання зменшення вартості проїзду до 5 грн. З обов’язковою явкою усіх керівників (не заступників, не «представників») підприємств, що здійснюють перевезення в місті. З обов’язковим озвученням перед громадою вищезгаданої статистики порушень, реальної рентабельності по кожному перевізнику та заслуховування перевізників щодо причин і шляхів вирішення ситуації. Як майданчик для проведення даного заходу чудово підійде стадіон «Авангард», чи Театральний майдан, або (за несприятливих погодних умов) зал Волинського обласного драматичного театру імені Т. Г. Шевченка. Стадіон так стадіон, панове керівники міста, його транспортної галузі та панове перевізники, досить ховатися від власної громади, інтереси якої Ви повинні захищати, і потреби якої - задовольняти, а не ігнорувати! Доступ до громадських слухань повинні мати усі бажаючі, а не лише представники міськради та любіюючі підвищення вартості проїзду «свої люди» від перевізників.



3) Провести службове розслідування щодо систематичного невиконання колективом Управління транспорту та зв’язку їхніх прямих посадових обов’язків. Повальні скасування маршрутів, відсутність реакції на порушення, ігнорування думки лучан та неможливість комунікації з підрозділом для жителів міста, відсутність будь-яких актуальних новин у відповідному розділі веб-сайту – свідчать саме про це. Про результати розслідуванння – проінформувати громадськість через засоби масової інформації та офіційний сайт Луцької міської ради. За результатами – розглянути питання доцільності перебування на посадах усіх причетних до неякісного виконання службових обов’язків або застосування до них дисциплінарних стягнень. В першу чергу – звернути увагу на нерозміщення управлінням попереджень про відсутність деяких маршрутів, особливо маршруту №23, на офіційному сайті Луцької міської ради та у ЗМІ.



4) Юридичному департаменту Луцької міської ради - вивчити наявність корупційних зв’язків посадовців Управління транспорту та зв’язку Луцької міської ради та комунального підприємства «Луцьке підприємство електротранспорту» з керівниками компаній-перевізників, та наявність неконкурентних, порушуючих антимонопольне законодавство, змов між перевізниками міста – деякі рішення, як, наприклад, скорочення маршрутів 1 та 2 тролейбусних – до кільця на вул. Гродіюк замість КРЗ та 23 маршрутного – до Центрального ринку замість мікрорайону «Вересневе», скасування 47 маршруту, є такими, що прийняті всупереч думці громади міста та незважаючи не те, що вони явно створюють незручність лучанам та спонукають їх до їзди з пересадками, а значить – несуть додаткову вигоду певним перевізникам. В разі виявлення вищенаведених порушень – негайно повідомити про них відповідні правоохоронні та антимонопольні органи з метою притягнення порушників до законної відповідальності.



5) Розглянути на сесії міської ради негайне введення системи штрафів (від 1000 грн. як мінімум за кожен факт) за порушення умов договорів та підписаного Меморандуму з міською радою перевізниками, а саме:

1. За недотримання графіку руху.

2. Меншу, ніж заявлена в договорі, кількість транспортних засобів на маршруті.

3. Відсутність певних рейсів.

4. Недотримання перевізником маршруту, недоїзд до кінцевої зупинки, безпідставний, без наявності документів про проведення ремонту на авторизованій СТО, з’їзд з маршруту.

5. Непрацюючі GPS-трекери (по кожному ТЗ з непрацюючим обладнанням крім штрафу, виноситься постанова про заборону його експлуатації перевізником на маршруті до усунення даного недоліку).

6. Неналежний технічний стан ТЗ – непрацюючі двері, вікна та люки, що не відкриваються.

7. Брудний салон та забруднені вікна, заклеєні рекламою вікна.

8. Хамську поведінку водіїв – образи та погрози на адресу пасажира, ігнорування ними пасажирів на зупинці.

9. Тривалу стоянку на деяких зупинках громадського транспорту, що спричиняє ускладнення руху (в першу чергу біля Центрального ринку, поруч з Центральним універмагом міста, на початку пр. Волі та біля гіпермаркету «ТАМ-ТАМ») та незручності пасажирам.

Відповідальність за виконання даного рішення покласти на Департамент муніципальної варти Луцької міської ради.



6) Виконавчому комітету Луцької міської ради – надіслати звернення до Луцького відділу поліції ГУНП у Волинській області з проханням суттєво посилити контроль за дотриманням водіями громадського транспорту правил дорожнього руху та розпочати позапланові перевірки технічного стану транспортних засобів перевізників.



7) Виконавчому комітету Луцької міської ради – надіслати звернення до Головного управління ДФС у Волинській області щодо необхідності здійснення термінової позапланової перевірки перевізників громадського транспорту міста Луцьк на предмет систематичної несплати ними у повному обсягу податків та приховування доходів. Кожен невиданий водієм пасажиру квиток підтверджує факти даних правопорушень.



8) Управлінню з питань праці Луцької міської ради – провести повну позапланову перевірку усіх перевізників міста щодо дотримання ними трудового законодавства, в першу чергу звертаючи увагу на наявність у них не оформлених належним чином працівників.



9) Забезпечити неухильне виконання всіма перевізниками міста

статті 18 Закону України «Про рекламу», а саме – заборони на розміщення елементів реклами на склі вікон транспортного засобу, що ускладнює, а подекуди взагалі унеможливлює орієнтування пасажира на маршруті та приносить значний дискомфорт при користуванні громадським транспортом.



10) Негайно відновити транспортне сполучення за маршрутом № 23 за рахунок задіяння транспортних засобів КП «Луцьке підприємство електротранспорту» чи укладення тимчасового договору з приватним перевізником. Відповідні кошти скерувати рішенням сесії міської ради на відновлення маршруту, перенаправивши з малозначущих для громади міста речей, таких, як суто косметичні ремонтні роботи (не маються на увазі ремонти дорожнього покриття проїжджих частин вулиць та тротуарів чи прибудинкових територій, мостів), встановлення різноманітних святкових ілюмінацій та подібних об’єктів, проведення дороговартісних святкувань Дня міста та інших заходів на зразок цього, на які витрачаються кошти з міського бюджету.



11) З перевізниками, на діяльність яких наявні більше 100 скарг громадян на місяць чи є зафіксовані 10 і більше грубих порушень – негайно розірвати договори на перевезення з забороною прийняття участі в подальших тендерах, але зобов’язати їх здійснювати перевезення пасажирів до визначення нового перевізника на маршруті у разі відмови перевізника – встановити штрафи, достатні для фінансування тимчасового існування маршруту. Відповідні зміни внести до текстів договорів та переукласти їх з усіма наявними перевізниками.



12) Невідкладно розпочати процедуру впровадження електронної оплати проїзду в міському громадському транспорті, в першу чергу – у приватних перевізників. З обов’язковим створенням онлайн-ресурсу, на якому кожен житель міста може побачити інформацію про фактичну та заявлену кількість ТЗ на маршрутах, реальний пасажиропотік і, відповідно, реальні доходи перевізника, що зразу дасть відповідь на питання, чи рентабельний той чи інший маршрут, і унеможливить шантаж перевізниками міста в гонитві за підвищенням своїх доходів.



13) Змінити процедуру перевірки перевізників перед підписанням договору – зробити обов’язковими умовами наявність у нього у власності чи оренді за офіційно укладеним договором потрібної кількості ТЗ, що перебувають у належному технічному стані. Обов’язковою є перевірка працівниками міської ради реальних ТЗ, що будуть курсувати по маршруту, а не просте надання перевізником документів. Не допускати до здійснення перевезень ТЗ, не обладнані системою електронної оплати та такі, що перебувають у неналежному технічному стані."

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучанин звертається до міської ради негайно вирішити ситуацію з пасажирськими перевезеннями у місті.Відповідну петицію зареєстрував сьогодні, 22 серпня.Автор петиції зазначає, останнім часом у місті Луцьк відбувається цілеспрямоване руйнування транспортної інфраструктури – скасування та скорочення багатьох потрібних населенню міста маршрутів, знищення зупинок, невмотивовані нічим, крім бажання перевізників, на фоні постійного зниження курсів валют та вартості пального підвищення вартості проїзду.Більше того він додає, перевізники міста відверто шантажують міську раду та лучан страйком, примушуючи міськвиконком періодично піднімати вартість проїзду, натомість обіцяючи неіснуюче підвищення якості їхніх послуг.Текст подаємо без змін:"Також має місце відсутність будь-якого контролю з боку міської ради за перевезеннями у місті, що провокує повальне невиконання перевізниками умов договору, укладеного з Луцькою міською радою, а саме – недотримання графіків руху, відсутність деяких рейсів, переважно вечірніх та ранкових, масове відключення водіями GPS-трекерів, що унеможливлює відстеження транспорту для пасажирів та створює значний дискомфорт.Доходить до того, що водій їде з вимкненою GPS-навігацією, паралельно дивлячись в персональний смартфон, на якому з допомогою системи «МАК» відстежує транспортні засоби перевізників-конкурентів, що породжує численні порушення ПДР з боку водіїв маршруток, не кажучи вже про відволікання уваги від кермування під час руху. А на запитання пасажирів, чому його ТЗ відсутній в системі «МАК» водій відповідає по хамськи, часто - з використанням нецензурної лексики та навіть погроз.Неодноразовими є і факти, коли менш заповнена, і відповідно – комфортніша – маршрутка нахабно ігнорує пасажирів на зупинці, стараючись обігнати конкурента, щоб забрати людей на наступній, де, на думку водія, їх більше. При цьому знову ж таки відбуваються грубі порушення ПДР – перевищення дозволеної в населеному пункті швидкості руху (50 км/год), виїзд на смугу зустрічного руху, порушення правил проїзду перехресть та інші, що наражає на небезпеку всіх пасажирів, що перебувають в салоні. Варто зауважити, що жоден водій маршрутного таксі у місті не видає пасажиру ніяких проїзних документів, отже, у разі ДТП потерпілий опиниться наодинці з проблемою, без страхових виплат та компенсацій, або буде змушений місяцями оббивати пороги судів.З незрозумілих причин було скорочено маршрут №23 до Центрального ринку замість мікрорайону «Вересневе», що спричинило значні незручності не лише жителям Вересневого та вул. Львівська, але і усього міста.Також з 18 серпня 2019 року перестали курсувати маршрутні таксі №23, зникла і маршрутка №16, про що жителям міста не було надано жодних попереджень ні у ЗМІ, ні на офіційному сайті Луцької міської ради (https://www.lutskrada.gov.ua/). Не відповідають працівники Управління транспорту та зв’язку міської ради протягом 19-21.08.2019 р. і на телефонні дзвінки на номери, вказані на вищезгаданому сайті ((0332) 777 986, 777 919). І якщо маршрутне таксі №16 дублюється іншими маршрутами, то відсутність маршруту №23 позбавила сотні жителів 55-го мікрорайону та вул. Задворецької транспортного сполучення взагалі. Більше того, Управління транспорту та зв’язку та працівники гарячої лінії міської ради не володіють інформацією про фактичну відсутність маршрутних таксі на маршруті № 16, та впевнено переконують лучан у тому, що маршрут діє, попри його відсутність як у системі «МАК», так і фактичну, на вулицях міста (а диспетчер ТОВ ВТП "Санрайз" ЛТД відкрито зізнається, що маршрут № 16 функціонує, але на ньому «менше автобусів», і більше того, прямо визнає те, що в них на жодному ТЗ не працює GPS, тобто пряме і грубе порушення ними договору з міською радою), що ще раз підтверджує повну відсутність роботи з моніторингу руху міського транспорту.Всі вищесказані факти свідчать про різке зниження якості перевезень та вкрай незадовільну роботу як перевізників, так і Управління транспорту та зв’язку Луцької міської ради, а отже – про необхідність здійснення цілого комплексу заходів, інколи – радикальних, для покращення ситуації.Тому, прошу:1) Оприлюднити на офіційному сайті Луцької міської ради та у засобах масової інформації розрахунки вартості перевезень міським транспортом, з врахуванням реального пасажиропотоку та вартості пального. За відсутності даних по пасажиропотоку – здійснити його аналіз, залучивши незалежну незацікавлену організацію, а не незаконно використовуючи студентів, чи отримавши дані від самих перевізників. Також оприлюднити, провівши відповідний моніторинг, по кожному маршруту окремо: реальну та заявлену у договорі кількість ТЗ на маршруті, кількість та причину скарг громадян на перевізника з вказанням причин (недотримання графіку, відсутність рейсу, недоступність у системі «МАК» тощо).2) Провести відкриті широкі громадські слухання, у зручний для населення міста час та у відповідному для вільної участі усіх бажаючих місці (а не в робочий день, 15:00, за попереднім записом у мікроскопічному актовому залі ЦНАПу) з питань повернення маршрутів № 47, 23 (з маршрутом до Вересневого, а не Центрального ринку), 4 (за маршрутом «Залізничний вокзал-Калина»), 33. Також винести на них питання відповідності вартості проїзду якості надаваних послуг та питання зменшення вартості проїзду до 5 грн. З обов’язковою явкою усіх керівників (не заступників, не «представників») підприємств, що здійснюють перевезення в місті. З обов’язковим озвученням перед громадою вищезгаданої статистики порушень, реальної рентабельності по кожному перевізнику та заслуховування перевізників щодо причин і шляхів вирішення ситуації. Як майданчик для проведення даного заходу чудово підійде стадіон «Авангард», чи Театральний майдан, або (за несприятливих погодних умов) зал Волинського обласного драматичного театру імені Т. Г. Шевченка. Стадіон так стадіон, панове керівники міста, його транспортної галузі та панове перевізники, досить ховатися від власної громади, інтереси якої Ви повинні захищати, і потреби якої - задовольняти, а не ігнорувати! Доступ до громадських слухань повинні мати усі бажаючі, а не лише представники міськради та любіюючі підвищення вартості проїзду «свої люди» від перевізників.3) Провести службове розслідування щодо систематичного невиконання колективом Управління транспорту та зв’язку їхніх прямих посадових обов’язків. Повальні скасування маршрутів, відсутність реакції на порушення, ігнорування думки лучан та неможливість комунікації з підрозділом для жителів міста, відсутність будь-яких актуальних новин у відповідному розділі веб-сайту – свідчать саме про це. Про результати розслідуванння – проінформувати громадськість через засоби масової інформації та офіційний сайт Луцької міської ради. За результатами – розглянути питання доцільності перебування на посадах усіх причетних до неякісного виконання службових обов’язків або застосування до них дисциплінарних стягнень. В першу чергу – звернути увагу на нерозміщення управлінням попереджень про відсутність деяких маршрутів, особливо маршруту №23, на офіційному сайті Луцької міської ради та у ЗМІ.4) Юридичному департаменту Луцької міської ради - вивчити наявність корупційних зв’язків посадовців Управління транспорту та зв’язку Луцької міської ради та комунального підприємства «Луцьке підприємство електротранспорту» з керівниками компаній-перевізників, та наявність неконкурентних, порушуючих антимонопольне законодавство, змов між перевізниками міста – деякі рішення, як, наприклад, скорочення маршрутів 1 та 2 тролейбусних – до кільця на вул. Гродіюк замість КРЗ та 23 маршрутного – до Центрального ринку замість мікрорайону «Вересневе», скасування 47 маршруту, є такими, що прийняті всупереч думці громади міста та незважаючи не те, що вони явно створюють незручність лучанам та спонукають їх до їзди з пересадками, а значить – несуть додаткову вигоду певним перевізникам. В разі виявлення вищенаведених порушень – негайно повідомити про них відповідні правоохоронні та антимонопольні органи з метою притягнення порушників до законної відповідальності.5) Розглянути на сесії міської ради негайне введення системи штрафів (від 1000 грн. як мінімум за кожен факт) за порушення умов договорів та підписаного Меморандуму з міською радою перевізниками, а саме:1. За недотримання графіку руху.2. Меншу, ніж заявлена в договорі, кількість транспортних засобів на маршруті.3. Відсутність певних рейсів.4. Недотримання перевізником маршруту, недоїзд до кінцевої зупинки, безпідставний, без наявності документів про проведення ремонту на авторизованій СТО, з’їзд з маршруту.5. Непрацюючі GPS-трекери (по кожному ТЗ з непрацюючим обладнанням крім штрафу, виноситься постанова про заборону його експлуатації перевізником на маршруті до усунення даного недоліку).6. Неналежний технічний стан ТЗ – непрацюючі двері, вікна та люки, що не відкриваються.7. Брудний салон та забруднені вікна, заклеєні рекламою вікна.8. Хамську поведінку водіїв – образи та погрози на адресу пасажира, ігнорування ними пасажирів на зупинці.9. Тривалу стоянку на деяких зупинках громадського транспорту, що спричиняє ускладнення руху (в першу чергу біля Центрального ринку, поруч з Центральним універмагом міста, на початку пр. Волі та біля гіпермаркету «ТАМ-ТАМ») та незручності пасажирам.Відповідальність за виконання даного рішення покласти на Департамент муніципальної варти Луцької міської ради.6) Виконавчому комітету Луцької міської ради – надіслати звернення до Луцького відділу поліції ГУНП у Волинській області з проханням суттєво посилити контроль за дотриманням водіями громадського транспорту правил дорожнього руху та розпочати позапланові перевірки технічного стану транспортних засобів перевізників.7) Виконавчому комітету Луцької міської ради – надіслати звернення до Головного управління ДФС у Волинській області щодо необхідності здійснення термінової позапланової перевірки перевізників громадського транспорту міста Луцьк на предмет систематичної несплати ними у повному обсягу податків та приховування доходів. Кожен невиданий водієм пасажиру квиток підтверджує факти даних правопорушень.8) Управлінню з питань праці Луцької міської ради – провести повну позапланову перевірку усіх перевізників міста щодо дотримання ними трудового законодавства, в першу чергу звертаючи увагу на наявність у них не оформлених належним чином працівників.9) Забезпечити неухильне виконання всіма перевізниками містастатті 18 Закону України «Про рекламу», а саме – заборони на розміщення елементів реклами на склі вікон транспортного засобу, що ускладнює, а подекуди взагалі унеможливлює орієнтування пасажира на маршруті та приносить значний дискомфорт при користуванні громадським транспортом.10) Негайно відновити транспортне сполучення за маршрутом № 23 за рахунок задіяння транспортних засобів КП «Луцьке підприємство електротранспорту» чи укладення тимчасового договору з приватним перевізником. Відповідні кошти скерувати рішенням сесії міської ради на відновлення маршруту, перенаправивши з малозначущих для громади міста речей, таких, як суто косметичні ремонтні роботи (не маються на увазі ремонти дорожнього покриття проїжджих частин вулиць та тротуарів чи прибудинкових територій, мостів), встановлення різноманітних святкових ілюмінацій та подібних об’єктів, проведення дороговартісних святкувань Дня міста та інших заходів на зразок цього, на які витрачаються кошти з міського бюджету.11) З перевізниками, на діяльність яких наявні більше 100 скарг громадян на місяць чи є зафіксовані 10 і більше грубих порушень – негайно розірвати договори на перевезення з забороною прийняття участі в подальших тендерах, але зобов’язати їх здійснювати перевезення пасажирів до визначення нового перевізника на маршруті у разі відмови перевізника – встановити штрафи, достатні для фінансування тимчасового існування маршруту. Відповідні зміни внести до текстів договорів та переукласти їх з усіма наявними перевізниками.12) Невідкладно розпочати процедуру впровадження електронної оплати проїзду в міському громадському транспорті, в першу чергу – у приватних перевізників. З обов’язковим створенням онлайн-ресурсу, на якому кожен житель міста може побачити інформацію про фактичну та заявлену кількість ТЗ на маршрутах, реальний пасажиропотік і, відповідно, реальні доходи перевізника, що зразу дасть відповідь на питання, чи рентабельний той чи інший маршрут, і унеможливить шантаж перевізниками міста в гонитві за підвищенням своїх доходів.13) Змінити процедуру перевірки перевізників перед підписанням договору – зробити обов’язковими умовами наявність у нього у власності чи оренді за офіційно укладеним договором потрібної кількості ТЗ, що перебувають у належному технічному стані. Обов’язковою є перевірка працівниками міської ради реальних ТЗ, що будуть курсувати по маршруту, а не просте надання перевізником документів. Не допускати до здійснення перевезень ТЗ, не обладнані системою електронної оплати та такі, що перебувають у неналежному технічному стані."

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