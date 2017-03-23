Зливи та шквальний вітер накриють Західну Україну





Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.



Так, завтра, 23 серпня, в Україні у західних областях місцями короткочасний дощ, гроза.



Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17°, на півдні та сході країни 17-22°; вдень у західних (крім Закарпаття областях 23-28°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Західній Україні очікують погіршення погодніх умов.Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.Так, завтра, 23 серпня, в Україні у західних областях місцями короткочасний дощ, гроза.Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17°, на півдні та сході країни 17-22°; вдень у західних (крім Закарпаття областях 23-28°.

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