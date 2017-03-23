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Зливи та шквальний вітер накриють Західну Україну

Зливи та шквальний вітер накриють Західну Україну
На Західній Україні очікують погіршення погодніх умов.

Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

Так, завтра, 23 серпня, в Україні у західних областях місцями короткочасний дощ, гроза.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17°, на півдні та сході країни 17-22°; вдень у західних (крім Закарпаття областях 23-28°.

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Теги: Західна Україна, погодні умови, завтра
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