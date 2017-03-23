Зливи та шквальний вітер накриють Західну Україну
Сьогодні, 15:40
На Західній Україні очікують погіршення погодніх умов.
Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Так, завтра, 23 серпня, в Україні у західних областях місцями короткочасний дощ, гроза.
Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17°, на півдні та сході країни 17-22°; вдень у західних (крім Закарпаття областях 23-28°.
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Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Так, завтра, 23 серпня, в Україні у західних областях місцями короткочасний дощ, гроза.
Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17°, на півдні та сході країни 17-22°; вдень у західних (крім Закарпаття областях 23-28°.
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