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Їсть налисники і пироги: у родині волинян живе лелека-гурман. ВІДЕО

Їсть налисники і пироги: у родині волинян живе лелека-гурман. ВІДЕО
У селі Мельники на Волині родина приручила лелеку. Лелека Кузя живе у Марії Корнелюк вже четвертий рік.

Жінка побачила його неподалік свого двору зі зламаним крилом й прихистила на певний час, - пише 12 канал.

Корнелюки його вилікували, хоча літати тепер птах не може. Та й відпускати господарі його вже не хочуть.

Пані Марія каже, що бусел їсть усе: вареники, налисники, рибу, пироги з квасолею та інше. За час життя у них став справжнім гурманом.

Саме риба, у всіх варіантах її приготування, – його улюблений смаколик. Перші роки лелека був слухняним та спокійним, проте останнім часом почав робити шкоду.

Попри такі витівки, від Кузі пані Марія відмовитись не може. Адже він став ще одним членом їхньої родини.


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Теги: лелека, Волинь
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