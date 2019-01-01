Жахлива автотроща у Луцьку: четверо пасажирів маршрутки – у лікарні. ВІДЕО

У Луцьку на перехресті вулиць Гнідавської та Потебні зіткнулись три автомобілі. Внаслідок аварії постраждало четверо пасажирів.Про це пише UA:Волинь.Нагадаємо,Унаслідок зіткнення трьох транспортних засобів, яке сталася сьогодні в обідню пору на перехресті вулиць Гнідавська та Потебні, до лікарні потрапили четверо пасажирів маршрутки. У двох з них діагностували черепно-мозкові травми.Ще двох нині обстежують, розповів Суспільному, заступник директора з інформаційної роботи КЗ "Луцька міська лікарня".Зі слів речниці патрульної поліції Волиніза попередньою версією, зіткнення сталося. Кермувальник не надав перевагу у русі автобусу з пасажирами, який рухався вулицею Гнідавська.На перехресті, де сталося зіткнення, не працюють світлофори. На місці аварії водій автівки газової служби відмовився від госпіталізації. Спілкуватися з журналістами не захотів.