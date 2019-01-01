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Жахлива автотроща у Луцьку: четверо пасажирів маршрутки – у лікарні. ВІДЕО

Жахлива автотроща у Луцьку: четверо пасажирів маршрутки – у лікарні. ВІДЕО
У Луцьку на перехресті вулиць Гнідавської та Потебні зіткнулись три автомобілі. Внаслідок аварії постраждало четверо пасажирів.

Про це пише UA:Волинь.

Нагадаємо, аварія сталась у четвер, 22 серпня.

Унаслідок зіткнення трьох транспортних засобів, яке сталася сьогодні в обідню пору на перехресті вулиць Гнідавська та Потебні, до лікарні потрапили четверо пасажирів маршрутки. У двох з них діагностували черепно-мозкові травми.

Ще двох нині обстежують, розповів Суспільному Андрій Смольянінов, заступник директора з інформаційної роботи КЗ "Луцька міська лікарня".

Зі слів речниці патрульної поліції Волині Ольги Бузулук за попередньою версією, зіткнення сталося через водія автівки газовиків. Кермувальник не надав перевагу у русі автобусу з пасажирами, який рухався вулицею Гнідавська.

На перехресті, де сталося зіткнення, не працюють світлофори. На місці аварії водій автівки газової служби відмовився від госпіталізації. Спілкуватися з журналістами не захотів.


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Теги: аварія, ДТП, Луцьк
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