Жахлива автотроща у Луцьку: четверо пасажирів маршрутки – у лікарні. ВІДЕО
Сьогодні, 15:43
У Луцьку на перехресті вулиць Гнідавської та Потебні зіткнулись три автомобілі. Внаслідок аварії постраждало четверо пасажирів.
Про це пише UA:Волинь.
Нагадаємо, аварія сталась у четвер, 22 серпня.
Унаслідок зіткнення трьох транспортних засобів, яке сталася сьогодні в обідню пору на перехресті вулиць Гнідавська та Потебні, до лікарні потрапили четверо пасажирів маршрутки. У двох з них діагностували черепно-мозкові травми.
Ще двох нині обстежують, розповів Суспільному Андрій Смольянінов, заступник директора з інформаційної роботи КЗ "Луцька міська лікарня".
Зі слів речниці патрульної поліції Волині Ольги Бузулук за попередньою версією, зіткнення сталося через водія автівки газовиків. Кермувальник не надав перевагу у русі автобусу з пасажирами, який рухався вулицею Гнідавська.
На перехресті, де сталося зіткнення, не працюють світлофори. На місці аварії водій автівки газової служби відмовився від госпіталізації. Спілкуватися з журналістами не захотів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це пише UA:Волинь.
Нагадаємо, аварія сталась у четвер, 22 серпня.
Унаслідок зіткнення трьох транспортних засобів, яке сталася сьогодні в обідню пору на перехресті вулиць Гнідавська та Потебні, до лікарні потрапили четверо пасажирів маршрутки. У двох з них діагностували черепно-мозкові травми.
Ще двох нині обстежують, розповів Суспільному Андрій Смольянінов, заступник директора з інформаційної роботи КЗ "Луцька міська лікарня".
Зі слів речниці патрульної поліції Волині Ольги Бузулук за попередньою версією, зіткнення сталося через водія автівки газовиків. Кермувальник не надав перевагу у русі автобусу з пасажирами, який рухався вулицею Гнідавська.
На перехресті, де сталося зіткнення, не працюють світлофори. На місці аварії водій автівки газової служби відмовився від госпіталізації. Спілкуватися з журналістами не захотів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Польщі п'яний українець заснув за кермом авто, що рухалося
Сьогодні, 16:08
У Світязі почали прокладати каналізацію. ФОТО
Сьогодні, 16:03
Жахлива автотроща у Луцьку: четверо пасажирів маршрутки – у лікарні. ВІДЕО
Сьогодні, 15:43
Зливи та шквальний вітер накриють Західну Україну
Сьогодні, 15:40