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Маленьких волинян чекають на «Фестивалі професій»*

Маленьких волинян чекають на «Фестивалі професій»*
На кого ви хотіли бути схожими, обираючи майбутню професію? Можливо, в дитинстві мріяли стати поліцейським, як тато, однак вступили на економічний «за компанію» з найкращим другом, а перевчилися на програміста, бо ця професія приносить вам задоволення?

Спробувати себе в декількох професіях, щоб «відчути» справу свого життя, наразі дуже популярна річ. Але чи можливо це на практиці? Для маленьких відвідувачів ТРЦ «ПортСіті» це не лише можливо, але й цілком реально вже у найближчу неділю.

Саме для юних жителів і гостей Луцька представники різноманітних професій розкриють всі секрети своєї роботи на «Фестивалі професій», де діти віком від 3 до 18 років зможуть спробувати себе в ролі лікаря, пожежника, діджея, футболіста, поліцейського та близько 150 інших професіях! Також учасники свята отримають можливість виграти подарунки, виконуючи безліч цікавих завдань на тематичних станціях «Дому ремесел».

Маленьких волинян чекають на «Фестивалі професій»*


Таким чином дітлахи сформулюють уявлення про конкретні спеціальності та зможуть визначитися з вибором майбутнього фаху.

А серед найактивніших відвідувачів фестивалю та їхніх батьків організатори спільно з мережею магазинів техніки й електроніки «Фокстрот» проведуть супер-розіграш сучасних гаджетів – планшета і двох фітнес-браслетів.

«Цікаве і щасливе дитинство кожного маленького українця залежить передусім від нас – дорослих. Ми маємо направляти їх, показувати правильний життєвий шлях, давати можливість свідомо і за власним бажанням обирати професію. І важливо при цьому не заважати, але підтримувати й мотивувати, – зазначила маркетинг директор «Фокстрот» Наталія Ставраті. – Нам дуже приємно бути частинкою такого захоплюючого заходу як «Фестиваль професій». Тут малеча зможе проявити себе у безлічі професій, та, сподіваємося, знайде свою. А «Фокстрот» допоможе удосконалити здобуті вміння завдяки сучасним і корисним гаджетам».

Дитяче свято «Фестиваль професій» відбудеться 25 серпня у торгово-розважальному центрі «ПортСіті» з 12.00 і закінчиться о 17-й годині розіграшем подарунків. Організатори обіцяють, що буде весело, цікаво і пізнавально!

Джерело фото: google.com, vol.dcz.gov.ua

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Теги: Фокстрот
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