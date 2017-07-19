Пів міста на Волині залишиться без газу





Так, газопостачання тимчасово припинять у середу, 28 серпня, о 8:00 годині, - йдеться на сайті



Газопостачання буде припинене 343 споживачам на таких вулицях :



вул. Неродів,

вул. Спортивна,

вул. Островського,

вул. Зелена,

вул. Паши Савельєвої,

вул. Мазепи,

вул. Комсомольська,

вул. Фрунзе,

вул. Січових стрільців,

вул. Миру,

вул. Кузнецова,

вул. Мельника,

вул. Цирська,

вул. Східна,

вул. Нова Воля,

вул. Острівна



Зазначають, проведення цих робіт дозволить покращити надійність системи газопостачання та дозволить підвищити безпеку використання газу в побуті.



Газовики попереджають мешканців, виходячи з помешкання, перекривати крани перед газовими приладами. Бути обережними та дотримуватися правил безпеки при використанні газу в побуті.



Відновлення газопостачання відбудеться у середу, 28 серпня, о 17:00 годині, після завершення ремонтно-профілактичних робіт за умови доступу до газоспоживаючого обладнання в помешканнях.

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