У Польщі п'яний українець заснув за кермом авто, що рухалося





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Поруч з водієм в машині сиділа жінка. Як з'ясувалося, винуватцеві події вона приходиться дружиною. Обидва - громадяни України. Після потрапляння в поле уваги поліції 45-річний власник Peugeot почав скаржитися на погане самопочуття і біль в серці. Йому викликали швидку допомогу. Лікарі, що приїхали незабаром констатували, що здоров'ю та життю чоловіка нічого не загрожує, а його стан викликано виключно зловживанням спиртним.



На слова медиків українець відреагував агресивно. Він почав ображати працівників екстреної служби та поліцейських. Щоб втихомирити хулігана правоохоронцям довелося застосувати силу. Подальше спілкування чоловіка з службами відбувалося в кайданках. Йому виміряли кількість алкоголю в видихуваному повітрі, результати виявилися значними - понад 2 проміле. Більш точно ступінь сп'яніння встановлять після дослідження крові, зразки якої у порушника було взято на місці події.



Як наслідок, громадянина України заарештували, а його автомобіль відбуксирували на штрафмайданчик. Чоловікові загрожує до двох років позбавлення волі та заборона права керувати моторизованими транспортними засобами на території Польщі та ЄС.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Вроцлаві увагу поліцейських привернула машина, яка їхала проїзною частиною міста і раптово зупинилася. Перше, що спало на думку співробітників служби охорони порядку, була думка про різке погіршення самопочуття водія. Вони кинулися на допомогу і з подивом виявили, що чоловік за кермом знаходиться в стані глибокого алкогольного сп'яніння.Про це пише YAVP.PL з посиланням на se.pl.Поруч з водієм в машині сиділа жінка. Як з'ясувалося, винуватцеві події вона приходиться дружиною. Обидва - громадяни України. Після потрапляння в поле уваги поліції 45-річний власник Peugeot почав скаржитися на погане самопочуття і біль в серці. Йому викликали швидку допомогу. Лікарі, що приїхали незабаром констатували, що здоров'ю та життю чоловіка нічого не загрожує, а його стан викликано виключно зловживанням спиртним.На слова медиків українець відреагував агресивно. Він почав ображати працівників екстреної служби та поліцейських. Щоб втихомирити хулігана правоохоронцям довелося застосувати силу. Подальше спілкування чоловіка з службами відбувалося в кайданках. Йому виміряли кількість алкоголю в видихуваному повітрі, результати виявилися значними - понад 2 проміле. Більш точно ступінь сп'яніння встановлять після дослідження крові, зразки якої у порушника було взято на місці події.Як наслідок, громадянина України заарештували, а його автомобіль відбуксирували на штрафмайданчик. Чоловікові загрожує до двох років позбавлення волі та заборона права керувати моторизованими транспортними засобами на території Польщі та ЄС.

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