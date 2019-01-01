«Протилежний Погляд»: хто такий патріот? НАЖИВО
Сьогодні, 20:00
24 серпня українській незалежності виповниться 28 років. За цей час поняття «патріотизм» так часто використовували у політичній риториці, що подекуди стерся його сенс. Хто такий «патріот»? Чи може вважатися патріотом України російськомовна людина та заробітчанин, який шукає кращої долі за кордоном?
Про це і не тільки дивіться в ефірі головного на Волині суспільно-політичного ток-шоу «Протилежний Погляд LIVE» о 20:00 на «12» телеканалі.
Гості програми:Сервер Зейнідінов - голова Громадської організації "Кримські татари Волині», Анатолій Вітів - депутат Волинської облради, Михайло Наход - політолог та співзасновник Громадянського Руху «Свідомі» та Андрій Д’яченко - керівник Волинського осередку «Національного корпусу».
Долучайтесь до ефіру, пишіть свої питання у коментарях під час прямої трансляції на сторінці програми у Фейсбук.
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Про це і не тільки дивіться в ефірі головного на Волині суспільно-політичного ток-шоу «Протилежний Погляд LIVE» о 20:00 на «12» телеканалі.
Гості програми:Сервер Зейнідінов - голова Громадської організації "Кримські татари Волині», Анатолій Вітів - депутат Волинської облради, Михайло Наход - політолог та співзасновник Громадянського Руху «Свідомі» та Андрій Д’яченко - керівник Волинського осередку «Національного корпусу».
Долучайтесь до ефіру, пишіть свої питання у коментарях під час прямої трансляції на сторінці програми у Фейсбук.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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