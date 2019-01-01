«Протилежний Погляд»: хто такий патріот? НАЖИВО

24 серпня українській незалежності виповниться 28 років. За цей час поняття «патріотизм» так часто використовували у політичній риториці, що подекуди стерся його сенс. Хто такий «патріот»? Чи може вважатися патріотом України російськомовна людина та заробітчанин, який шукає кращої долі за кордоном?Про це і не тільки дивіться в ефірі головного на Волині суспільно-політичного ток-шоу «Протилежний Погляд LIVE» о 20:00 на «12» телеканалі.Гості програми:- голова Громадської організації "Кримські татари Волині»,- депутат Волинської облради,- політолог та співзасновник Громадянського Руху «Свідомі» та- керівник Волинського осередку «Національного корпусу».Долучайтесь до ефіру, пишіть свої питання у коментарях під час прямої трансляції на сторінці програми у Фейсбук.