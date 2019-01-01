На Волині «накрили» пилораму з незаконною деревиною





Так, на території пилорами в селі Дерно Ківерцівського району працівники поліції 20 серпня вилучили 54 колоди дуба, на які не було жодних документів, що підтверджують походження цієї деревини, - інформує прокуратура Волинської області.



Вилучену лісопродукцію визнали речовим доказом у кримінальному провадженні. Наразі вирішують питання про накладення на неї арешту.



Триває досудове розслідування.

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