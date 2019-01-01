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На Волині «накрили» пилораму з незаконною деревиною

На Волині «накрили» пилораму з незаконною деревиною
На Волині вилучили понад півсотні незаконно зрубаних дубів.

Так, на території пилорами в селі Дерно Ківерцівського району працівники поліції 20 серпня вилучили 54 колоди дуба, на які не було жодних документів, що підтверджують походження цієї деревини, - інформує прокуратура Волинської області.

Вилучену лісопродукцію визнали речовим доказом у кримінальному провадженні. Наразі вирішують питання про накладення на неї арешту.

Триває досудове розслідування.

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Теги: дуби, пилорама
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Коментарі 1
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Як завжди вийдуть сухими з води.Все це бла-бла-бла.
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