На Волині «накрили» пилораму з незаконною деревиною
Сьогодні, 16:27
На Волині вилучили понад півсотні незаконно зрубаних дубів.
Так, на території пилорами в селі Дерно Ківерцівського району працівники поліції 20 серпня вилучили 54 колоди дуба, на які не було жодних документів, що підтверджують походження цієї деревини, - інформує прокуратура Волинської області.
Вилучену лісопродукцію визнали речовим доказом у кримінальному провадженні. Наразі вирішують питання про накладення на неї арешту.
Триває досудове розслідування.
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Так, на території пилорами в селі Дерно Ківерцівського району працівники поліції 20 серпня вилучили 54 колоди дуба, на які не було жодних документів, що підтверджують походження цієї деревини, - інформує прокуратура Волинської області.
Вилучену лісопродукцію визнали речовим доказом у кримінальному провадженні. Наразі вирішують питання про накладення на неї арешту.
Триває досудове розслідування.
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Коментарі 1
Як завжди вийдуть сухими з води.Все це бла-бла-бла.
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