У Луцьку просять відрегулювати роботу світлофорів

У Луцьку на проспекті Соборності просять відрегулювати роботу світлофорів.Відповідну петицію зареєстрував«Скільки часу водій стоїть на світлофорах на пр. Соборності? Здається, цілу вічність. Тільки увімкнулося зелене світло, проїхав пару сотень метрів - і знову чекаєш милості від світлофора.Не ліпша ситуація і з пішоходами. Стоять пішоходи на переході біля "Салюту", чогось чекають. Автівок немає (всі вони стоять на світловорі на перехрещенні з Воїнів-Інтернаціоналістами), а йти не можна! Пішоходам - червоне. І тільки автівки під'їхали - вмикається зелений», – йдеться у повідомленні.Також лучанин пояснив, що коли автомобіль їде проспектом Соборності, то стоїть на кожному світлофорі.«Це неправильно. Адже:1. Погіршується екологічний стан повітря, бо двигуни авто працюють вхолосту;2. Лучани бідніють, бо дарма витрачається пальне;3. Луцьк недоотримує прибутку, бо кожен водій і пасажир неефективно використовує свій час, простоючи на світлофорі. Додайте кожну хвилину кожної людини, яка стоїть в штучних корках і просто уявіть, що можна було би зробити за цей час», – пише лучанин.Також чоловік зауважив, що Харківський національний автомобільно-дорожній університет ще на початку 2019 року розробив схему дорожнього руху у Луцьку. Одним з розділів цього документу є "зелена хвиля" на проспекті Соборності. «Там все розписано, що, де і як потрібно налаштувати», – додає Андрій Лучик.«Тому просимо: відрегулюйте роботу світлофорів на пр. Соборності. Кошти невеликі, а результати - величезні», – йдеться у тектсі петиції.