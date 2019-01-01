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У Луцьку просять відрегулювати роботу світлофорів

У Луцьку просять відрегулювати роботу світлофорів
У Луцьку на проспекті Соборності просять відрегулювати роботу світлофорів.

Відповідну петицію зареєстрував Андрій Лучик.

«Скільки часу водій стоїть на світлофорах на пр. Соборності? Здається, цілу вічність. Тільки увімкнулося зелене світло, проїхав пару сотень метрів - і знову чекаєш милості від світлофора.

Не ліпша ситуація і з пішоходами. Стоять пішоходи на переході біля "Салюту", чогось чекають. Автівок немає (всі вони стоять на світловорі на перехрещенні з Воїнів-Інтернаціоналістами), а йти не можна! Пішоходам - червоне. І тільки автівки під'їхали - вмикається зелений», – йдеться у повідомленні.

Також лучанин пояснив, що коли автомобіль їде проспектом Соборності, то стоїть на кожному світлофорі.

«Це неправильно. Адже:

1. Погіршується екологічний стан повітря, бо двигуни авто працюють вхолосту;
2. Лучани бідніють, бо дарма витрачається пальне;
3. Луцьк недоотримує прибутку, бо кожен водій і пасажир неефективно використовує свій час, простоючи на світлофорі. Додайте кожну хвилину кожної людини, яка стоїть в штучних корках і просто уявіть, що можна було би зробити за цей час», – пише лучанин.

Також чоловік зауважив, що Харківський національний автомобільно-дорожній університет ще на початку 2019 року розробив схему дорожнього руху у Луцьку. Одним з розділів цього документу є "зелена хвиля" на проспекті Соборності. «Там все розписано, що, де і як потрібно налаштувати», – додає Андрій Лучик.

«Тому просимо: відрегулюйте роботу світлофорів на пр. Соборності. Кошти невеликі, а результати - величезні», – йдеться у тектсі петиції.

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Теги: петиція, Луцьк
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