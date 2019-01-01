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Волинські лікарі дали поради перед «Лучеськ Півмарафон 2019»

Волинські лікарі дали поради перед «Лучеськ Півмарафон 2019»
Скоро "Лучеськ Півмарафон 2019" і, щоб він був успішним та без шкоди для організму, волинські лікарі дали декілька порад.

Про це повідомляє медичний центр "Благомед" на сторінці у Facebook.

За словами медиків, потрібно нормалізувати режим дня.

В останній тиждень перед марафоном лягайте спати та прокидайтеся в один і той самий час. Також харчуйтеся згідно комфортного вашому тілу режиму. Наш організм любить чіткість і почуватиме себе бадьоріше.

Більше відпочивайте
В останній тиждень перед марафоном продовжуйте тренуватися, але, окрім тренувань, зменшіть навантаження - намагайтеся багато не ходити, не починати ніяких інших, нових для вас, фізичних навантажень

Їжте більше вуглеводів
Каші, цільнозернові макарони, хліб обов'язково мають бути у вашому меню

Висипайтесь
Це дуже важливо. Спіть не менше 7-8 годин. Особливо в ніч перед марафоном - ви мусите бути бадьорі

За 3 години до марафону поснідайте
Сніданок має бути вуглеводним

Розігрійтеся
Зробіть стандартні вправи, розтяжку, просто походіть. Підготуйте тіло до навантаження

Проконсультейся з лікарем
Навіть, якщо почуваєтеся ок і будете бігти не вперше, варто перевірити, чи все добре, здати певні аналізи, які порадить сімейний лікар, уникнути будь-яких ризиків для здоров'я.

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Теги: півмарафон, поради, волинські лікарі
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