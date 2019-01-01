Волинські лікарі дали поради перед «Лучеськ Півмарафон 2019»





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За словами медиків, потрібно нормалізувати режим дня.



В останній тиждень перед марафоном лягайте спати та прокидайтеся в один і той самий час. Також харчуйтеся згідно комфортного вашому тілу режиму. Наш організм любить чіткість і почуватиме себе бадьоріше.



Більше відпочивайте

В останній тиждень перед марафоном продовжуйте тренуватися, але, окрім тренувань, зменшіть навантаження - намагайтеся багато не ходити, не починати ніяких інших, нових для вас, фізичних навантажень



Їжте більше вуглеводів

Каші, цільнозернові макарони, хліб обов'язково мають бути у вашому меню



Висипайтесь

Це дуже важливо. Спіть не менше 7-8 годин. Особливо в ніч перед марафоном - ви мусите бути бадьорі



За 3 години до марафону поснідайте

Сніданок має бути вуглеводним



Розігрійтеся

Зробіть стандартні вправи, розтяжку, просто походіть. Підготуйте тіло до навантаження



Проконсультейся з лікарем

Навіть, якщо почуваєтеся ок і будете бігти не вперше, варто перевірити, чи все добре, здати певні аналізи, які порадить сімейний лікар, уникнути будь-яких ризиків для здоров'я.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Скоро "Лучеськ Півмарафон 2019" і, щоб він був успішним та без шкоди для організму, волинські лікарі дали декілька порад.Про це повідомляє медичний центр "Благомед" на сторінці у Facebook.За словами медиків, потрібно нормалізувати режим дня.В останній тиждень перед марафоном лягайте спати та прокидайтеся в один і той самий час. Також харчуйтеся згідно комфортного вашому тілу режиму. Наш організм любить чіткість і почуватиме себе бадьоріше.В останній тиждень перед марафоном продовжуйте тренуватися, але, окрім тренувань, зменшіть навантаження - намагайтеся багато не ходити, не починати ніяких інших, нових для вас, фізичних навантаженьКаші, цільнозернові макарони, хліб обов'язково мають бути у вашому менюЦе дуже важливо. Спіть не менше 7-8 годин. Особливо в ніч перед марафоном - ви мусите бути бадьоріСніданок має бути вуглеводнимЗробіть стандартні вправи, розтяжку, просто походіть. Підготуйте тіло до навантаженняНавіть, якщо почуваєтеся ок і будете бігти не вперше, варто перевірити, чи все добре, здати певні аналізи, які порадить сімейний лікар, уникнути будь-яких ризиків для здоров'я.

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