Волинські лікарі дали поради перед «Лучеськ Півмарафон 2019»
Сьогодні, 17:00
Скоро "Лучеськ Півмарафон 2019" і, щоб він був успішним та без шкоди для організму, волинські лікарі дали декілька порад.
Про це повідомляє медичний центр "Благомед" на сторінці у Facebook.
За словами медиків, потрібно нормалізувати режим дня.
В останній тиждень перед марафоном лягайте спати та прокидайтеся в один і той самий час. Також харчуйтеся згідно комфортного вашому тілу режиму. Наш організм любить чіткість і почуватиме себе бадьоріше.
Більше відпочивайте
В останній тиждень перед марафоном продовжуйте тренуватися, але, окрім тренувань, зменшіть навантаження - намагайтеся багато не ходити, не починати ніяких інших, нових для вас, фізичних навантажень
Їжте більше вуглеводів
Каші, цільнозернові макарони, хліб обов'язково мають бути у вашому меню
Висипайтесь
Це дуже важливо. Спіть не менше 7-8 годин. Особливо в ніч перед марафоном - ви мусите бути бадьорі
За 3 години до марафону поснідайте
Сніданок має бути вуглеводним
Розігрійтеся
Зробіть стандартні вправи, розтяжку, просто походіть. Підготуйте тіло до навантаження
Проконсультейся з лікарем
Навіть, якщо почуваєтеся ок і будете бігти не вперше, варто перевірити, чи все добре, здати певні аналізи, які порадить сімейний лікар, уникнути будь-яких ризиків для здоров'я.
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Про це повідомляє медичний центр "Благомед" на сторінці у Facebook.
За словами медиків, потрібно нормалізувати режим дня.
В останній тиждень перед марафоном лягайте спати та прокидайтеся в один і той самий час. Також харчуйтеся згідно комфортного вашому тілу режиму. Наш організм любить чіткість і почуватиме себе бадьоріше.
Більше відпочивайте
В останній тиждень перед марафоном продовжуйте тренуватися, але, окрім тренувань, зменшіть навантаження - намагайтеся багато не ходити, не починати ніяких інших, нових для вас, фізичних навантажень
Їжте більше вуглеводів
Каші, цільнозернові макарони, хліб обов'язково мають бути у вашому меню
Висипайтесь
Це дуже важливо. Спіть не менше 7-8 годин. Особливо в ніч перед марафоном - ви мусите бути бадьорі
За 3 години до марафону поснідайте
Сніданок має бути вуглеводним
Розігрійтеся
Зробіть стандартні вправи, розтяжку, просто походіть. Підготуйте тіло до навантаження
Проконсультейся з лікарем
Навіть, якщо почуваєтеся ок і будете бігти не вперше, варто перевірити, чи все добре, здати певні аналізи, які порадить сімейний лікар, уникнути будь-яких ризиків для здоров'я.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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