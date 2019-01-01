Повідомили, у яких райцентрах Волині збудують полігони твердих побутових відходів





Про це стало відомо під час чергового засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій під керівництвом т.в.о голови обласної державної адміністрації Олександра Киричука, яке відбулося сьогодні, 22 серпня 2019 року, - повідомляє



За словами першого заступника начальника Державної екологічної інспекції в області – першого заступника Головного державного інспектора з охорони навколишнього природного середовища Волинської області Сергія Шеремети, із 482 чинних місць видалення відходів, а це 11 полігонів твердих побутових відходів та 471 сміттєзвалище, паспортизували лише близько 20 відсотків, а ще менше мають оформлені державні акти на земельні ділянки або договори оренди землі.



"Номінально в області існує тринадцять полігонів твердих побутових відходів, однак функціонує лише десять. Три полігони (в Луцьку, Шацьку та Любешові) переповнені, полігони в Нововолинську, Ковелі, Локачах заповнені від 80 до 95 %, решта п`ять полігонів спроможні на певний період (від двох до семи років) забезпечити потребу своїх населених пунктів у розміщенні побутових відходів", – зазначив Сергій Шеремета.



Окрім того, стало відомо, що на сьогодні потребують будівництва полігони ТПВ в 5 районних центрах: Іваничах, Турійську, Горохові, Любомлі, Рожищі.



Зауважують, що стосується паспортизації полігонів, то за словами начальника управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації Дмитра Новохатського, щороку подає документи лише Нововолинських полігон. Разом з тим, не паспортизували жодного сміттєзвалища у Горохівському, Камінь-Каширському, Локачинському, Любешівському, Шацькому та Луцькому районах.



Зазначають, що у 2018 році в області ліквідували 1100 несанкціонованих сміттєзвалищ, у тому числі: в межах смуг вулиць та доріг населених пунктів – 506, на прибудинкових територіях – 88, на пустирях в межах населених пунктів – 506.



У підсумку, голова комісії Олександр Киричук серед іншого запропонував доручити Ківерцівській та Маневицькій владі забезпечити введення в експлуатацію полігонів твердих побутових відходів на територіях своїх громад. Окрім того, районам, які потребують будівництва полігонів ТПВ, забезпечити вирішення питання щодо поводження з твердими побутовими відходами (захоронення) на відповідних територіях.



Зауважують, комісія таке рішення підтримала.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області під сміттєзвалищами знаходиться близько 390 гектарів земель, на яких накопичили понад 1,4 мільйона тонн сміття. Окрім того, існують закриті полігони та сміттєзвалища, де накопичено більше двох мільйонів тонн твердих побутових відходів на площі 85 гектарів.Про це стало відомо під час чергового засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій під керівництвом т.в.о голови обласної державної адміністрації, яке відбулося сьогодні, 22 серпня 2019 року, - повідомляє Волинська ОДА. За словами першого заступника начальника Державної екологічної інспекції в області – першого заступника Головного державного інспектора з охорони навколишнього природного середовища Волинської області, із 482 чинних місць видалення відходів, а це 11 полігонів твердих побутових відходів та 471 сміттєзвалище, паспортизували лише близько 20 відсотків, а ще менше мають оформлені державні акти на земельні ділянки або договори оренди землі."Номінально в області існує тринадцять полігонів твердих побутових відходів, однак функціонує лише десять. Три полігони (в Луцьку, Шацьку та Любешові) переповнені, полігони в Нововолинську, Ковелі, Локачах заповнені від 80 до 95 %, решта п`ять полігонів спроможні на певний період (від двох до семи років) забезпечити потребу своїх населених пунктів у розміщенні побутових відходів", – зазначив Сергій Шеремета.Окрім того, стало відомо, що на сьогодні потребують будівництва полігони ТПВ в 5 районних центрах: Іваничах, Турійську, Горохові, Любомлі, Рожищі.Зауважують, що стосується паспортизації полігонів, то за словами начальника управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації, щороку подає документи лише Нововолинських полігон. Разом з тим, не паспортизували жодного сміттєзвалища у Горохівському, Камінь-Каширському, Локачинському, Любешівському, Шацькому та Луцькому районах.Зазначають, що у 2018 році в області ліквідували 1100 несанкціонованих сміттєзвалищ, у тому числі: в межах смуг вулиць та доріг населених пунктів – 506, на прибудинкових територіях – 88, на пустирях в межах населених пунктів – 506.У підсумку, голова комісії Олександр Киричук серед іншого запропонував доручити Ківерцівській та Маневицькій владі забезпечити введення в експлуатацію полігонів твердих побутових відходів на територіях своїх громад. Окрім того, районам, які потребують будівництва полігонів ТПВ, забезпечити вирішення питання щодо поводження з твердими побутовими відходами (захоронення) на відповідних територіях.Зауважують, комісія таке рішення підтримала.

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