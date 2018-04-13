На Стиру зловили рибного браконьєра





Про це інформує Волинський рибоохоронний патруль на своїй сторінці у facebook.



Другий випадок зафіксували на річці Стир поблизу Берестечка Горохівського району. У чоловіка вилучили заборонені знаряддя лову – два так звані «екрани».



На осіб оформили протоколи про адмінправопорушення за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справ направили до районних судів для притягнення громадян до відповідальності.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На озері Люцимир, що знаходиться у Шацькому районі, рибоохоронний патруль спіймав чоловіка, який ловив рибу сіткою.Про це інформує Волинський рибоохоронний патруль на своїй сторінці у facebook.Другий випадок зафіксували на річці Стир поблизу Берестечка Горохівського району. У чоловіка вилучили заборонені знаряддя лову – два так звані «екрани».На осіб оформили протоколи про адмінправопорушення за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справ направили до районних судів для притягнення громадян до відповідальності.

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