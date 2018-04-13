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На Стиру зловили рибного браконьєра

На Стиру зловили рибного браконьєра
На озері Люцимир, що знаходиться у Шацькому районі, рибоохоронний патруль спіймав чоловіка, який ловив рибу сіткою.

Про це інформує Волинський рибоохоронний патруль на своїй сторінці у facebook.

Другий випадок зафіксували на річці Стир поблизу Берестечка Горохівського району. У чоловіка вилучили заборонені знаряддя лову – два так звані «екрани».

На осіб оформили протоколи про адмінправопорушення за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справ направили до районних судів для притягнення громадян до відповідальності.

На Стиру зловили рибного браконьєра
На Стиру зловили рибного браконьєра
На Стиру зловили рибного браконьєра
На Стиру зловили рибного браконьєра

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Теги: браконьєр, риба, патруль
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