На Стиру зловили рибного браконьєра
Сьогодні, 18:05
На озері Люцимир, що знаходиться у Шацькому районі, рибоохоронний патруль спіймав чоловіка, який ловив рибу сіткою.
Про це інформує Волинський рибоохоронний патруль на своїй сторінці у facebook.
Другий випадок зафіксували на річці Стир поблизу Берестечка Горохівського району. У чоловіка вилучили заборонені знаряддя лову – два так звані «екрани».
На осіб оформили протоколи про адмінправопорушення за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справ направили до районних судів для притягнення громадян до відповідальності.
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Про це інформує Волинський рибоохоронний патруль на своїй сторінці у facebook.
Другий випадок зафіксували на річці Стир поблизу Берестечка Горохівського району. У чоловіка вилучили заборонені знаряддя лову – два так звані «екрани».
На осіб оформили протоколи про адмінправопорушення за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справ направили до районних судів для притягнення громадян до відповідальності.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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