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Волинські митники вчилися надавати першу медичну допомогу

Волинські митники вчилися надавати першу медичну допомогу
У колективах митних постів Волинської митниці ДФС за місцем розташування пунктів пропуску через державний кордон України опанували навички першої медичної допомоги.

Так, навчання персоналу із застосуванням сучасних технологій проводить Мирослав Андрейко – начальник профільного управління Департаменту спеціалізованої підготовки Державної фіскальної служби України, - інформує пресслужба Волинської митниці.

Фахівець каже, що такі курси введені в навчальні програми після аналізу повідомлень екстрених служб про події, пов’язані зі станом здоров’я людей, які перетинають кордон. У 2017-18 роках у зонах митного контролю майже 40 тисяч громадян потребували негайної допомоги, майже 100 з них померли до приїзду бригади медиків.

Зауважують, під час тренінгу озвучили чіткі алгоритми роботи з диспетчерськими службами медицини катастроф, надано поради щодо першої медичної допомоги при травмах кісток, кровотечах, шокових станах (діабетична кома, інсульт, інфаркт), стрімких пологах, вогнепальних пораненнях, інструкції щодо контактів з інфікованими хворими тощо.

"Спробувати врятувати життя – обов’язок кожного. Але крім загальнолюдських цінностей, для митників це ще й службова необхідність. Тому знання, які звучали під час навчання, варто і необхідно здобувати", - вважає в.о. начальника Волинської митниці ДФС Андрій Войцещук.

На фото: ефективність реанімації через непрямий масаж серця та штучну вентиляцію легень тренувального муляжа оцінює спеціальна електронна програма критичних станів людини. Умовний пацієнт вижив

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Теги: волинські митники, перша медична допомога, навчання
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