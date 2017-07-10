Волинські митники вчилися надавати першу медичну допомогу

У колективах митних постів Волинської митниці ДФС за місцем розташування пунктів пропуску через державний кордон України опанували навички першої медичної допомоги.Так, навчання персоналу із застосуванням сучасних технологій проводить– начальник профільного управління Департаменту спеціалізованої підготовки Державної фіскальної служби України, - інформує пресслужба Волинської митниці.Фахівець каже, що такі курси введені в навчальні програми після аналізу повідомлень екстрених служб про події, пов’язані зі станом здоров’я людей, які перетинають кордон. У 2017-18 роках у зонах митного контролю майже 40 тисяч громадян потребували негайної допомоги, майже 100 з них померли до приїзду бригади медиків.Зауважують, під час тренінгу озвучили чіткі алгоритми роботи з диспетчерськими службами медицини катастроф, надано поради щодо першої медичної допомоги при травмах кісток, кровотечах, шокових станах (діабетична кома, інсульт, інфаркт), стрімких пологах, вогнепальних пораненнях, інструкції щодо контактів з інфікованими хворими тощо."Спробувати врятувати життя – обов’язок кожного. Але крім загальнолюдських цінностей, для митників це ще й службова необхідність. Тому знання, які звучали під час навчання, варто і необхідно здобувати", - вважає в.о. начальника Волинської митниці ДФС