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До «Фестивалю професій» у «ПортCity» залишилося 2 дні*

До «Фестивалю професій» у «ПортCity» залишилося 2 дні*
25 серпня, уже традиційно, ТРЦ «ПортCity» організовує масштабний «Фестиваль професій». Запрошують долучитися до фестивалю усі охочих дітей віком від 3 до 18 років.

Захід розпочнеться о 12:00 і триватиме до 16:00 години.

Так, під час заходу планують організувати більше 150 профорієнтаційних «станцій» у поєднанні з розвагами та подарунками для дітей. Також на фестивалі будуть представлені професії як державного сектору: поліцейські, пожежники, рятувальники, лікарі швидкої допомоги, прикордонники - так і комерційного: кухарі, бухгалтери, банкіри, директори ТРЦ ПортCity, артисти, музиканти, водії бензовозів компанії WOG і молоковозів КОМО та багато інших.

Повідомляють, управління ТРЦ «ПортСіту» візьмуть на себе дітлахів. Вони будуть слідкувати за порядком та чистотою, обслуговувати клієнтів, регулювати температуру та контролювати усі системи: водопостачання, кондиціонування, електропостачання, ну і звісно - зможуть посидіти в кріслі САМОГО ДИРЕКТОРА ТРЦ, та дати розпорядження і завдання підлеглим.

Хочеш взяти участь у фестивалі?

1. 25 серпня о 12:00 зареєструйся у холі на 1-му поверсі ТРЦ «ПортСity»
2. Отримай карту фестивалю
3. Відвідуй станції/професії та отримуй наклейки-купони
4. Заповнюй свою карту наклейками-купонами
5. Обмінюй карту на подарунки у Крамниці фестивалю
6. Бери участь у розіграші супер призу фестивалю: планшета або одного з двох фітнес браслетів.

Додають, чим більше професій – тим більше подарунків.



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Теги: У «ПортCity», «Фестиваль професій», маленькі волиняни
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