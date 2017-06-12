Повідомили, коли волинським шахтарям віддадуть заборговану зарплату





Зранку 23-го серпня кошти надійдуть на рахунки усім працівникам. Про це інтернет-виданню Андрій Пилипюк.



Виплата заборгованості перед професійним святом ще зранку 22-го серпня стояла під питанням. Нагадаємо, на сесії депутати звернулися до президента, прем’єр-міністра та Міністерства вугільної промисловості та енергетики з проханням виплатити зарплату шахтарям. Міський голова Віктор Сапожніков повідомляв, що мав розмову із Пилипюком, який знаходиться в Києві.



21-го серпня на шахті “Бужанська” планували акції протестів. Про намір страйкувати був відповідний лист від одного із керівників профспілки. Як розповіли працівники копальні, на «Бужанській» були проведені збори колективу.



Гендиректор “Волиньвугілля” зазначив, що шахта працює в звичному режимі і вже завтра усі працівники, промислової і непромислової групи, отримають заробітну плату.



“Завезено документи в казначейство, з Міністерства енергетики та вугільної промисловості є підтверження. Враховуючи, що наше казначейство завжди опрацьовує все через добу, завтра о 10-й ранку почнуть зараховувати кошти. Виплатять заборгованість близько 73 % за червень, залишки травня”, – розповів Пилипюк.



Шахтарям мають виплати заборгованості на суму 11 мільйонів 900 тисяч гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Перед Днем шахтаря нововолинським гірникам виплатять частину заборгованості із заробітної плати.Зранку 23-го серпня кошти надійдуть на рахунки усім працівникам. Про це інтернет-виданню «БУГ» повідомив генеральний директор ДП “Волиньвугілля”Виплата заборгованості перед професійним святом ще зранку 22-го серпня стояла під питанням. Нагадаємо, на сесії депутати звернулися до президента, прем’єр-міністра та Міністерства вугільної промисловості та енергетики з проханням виплатити зарплату шахтарям. Міський головаповідомляв, що мав розмову із Пилипюком, який знаходиться в Києві.21-го серпня на шахті “Бужанська” планували акції протестів. Про намір страйкувати був відповідний лист від одного із керівників профспілки. Як розповіли працівники копальні, на «Бужанській» були проведені збори колективу.Гендиректор “Волиньвугілля” зазначив, що шахта працює в звичному режимі і вже завтра усі працівники, промислової і непромислової групи, отримають заробітну плату.“Завезено документи в казначейство, з Міністерства енергетики та вугільної промисловості є підтверження. Враховуючи, що наше казначейство завжди опрацьовує все через добу, завтра о 10-й ранку почнуть зараховувати кошти. Виплатять заборгованість близько 73 % за червень, залишки травня”, – розповів Пилипюк.Шахтарям мають виплати заборгованості на суму 11 мільйонів 900 тисяч гривень.

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