Кабмін звільнив голову Держкіно
Сьогодні, 21:54
Кабінет міністрів України розпорядженням від 21 серпня 2019 р. № 642-р звільнив з посади голови Державного агентства України з питань кіно Пилипа Іллєнка.
Про це повідомляє УНН.
У тексті документа вказано: “Звільнити Іллєнка Пилипа Юрійовича з посади Голови Державного агентства України з питань кіно за власним бажанням”.
Варто також нагадати, що вже колишній голова Держкіно Пилип Іллєнко зробив пам’ятне татуювання на руці на згадку про роботу у відомстві. Фото з зображенням тату він опублікував на своїй сторінці у Facebook.
Як повідомляв УНН, за підтримки Держкіно з 2014 по 2019 рік було знято 173 фільми, а загальний бокс-офіс українських повнометражних фільмів склав 472 876 037 грн.
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Про це повідомляє УНН.
У тексті документа вказано: “Звільнити Іллєнка Пилипа Юрійовича з посади Голови Державного агентства України з питань кіно за власним бажанням”.
Варто також нагадати, що вже колишній голова Держкіно Пилип Іллєнко зробив пам’ятне татуювання на руці на згадку про роботу у відомстві. Фото з зображенням тату він опублікував на своїй сторінці у Facebook.
Як повідомляв УНН, за підтримки Держкіно з 2014 по 2019 рік було знято 173 фільми, а загальний бокс-офіс українських повнометражних фільмів склав 472 876 037 грн.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
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