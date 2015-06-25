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Кабмін звільнив голову Держкіно

Кабмін звільнив голову Держкіно
Кабінет міністрів України розпорядженням від 21 серпня 2019 р. № 642-р звільнив з посади голови Державного агентства України з питань кіно Пилипа Іллєнка.

Про це повідомляє УНН.

У тексті документа вказано: “Звільнити Іллєнка Пилипа Юрійовича з посади Голови Державного агентства України з питань кіно за власним бажанням”.

Варто також нагадати, що вже колишній голова Держкіно Пилип Іллєнко зробив пам’ятне татуювання на руці на згадку про роботу у відомстві. Фото з зображенням тату він опублікував на своїй сторінці у Facebook.

Як повідомляв УНН, за підтримки Держкіно з 2014 по 2019 рік було знято 173 фільми, а загальний бокс-офіс українських повнометражних фільмів склав 472 876 037 грн.

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Теги: Іллєнко
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Коментарі 1
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Тепер будуть одні СВАТИ та 95 квартал крутити
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