Волинянка – у ТОП-50 найкращих вчителів України

Ковельчанкапотрапила до ТОП-50 найкращих учителів України.Про це на своїй сторінці у Faceboоk написала секретар Ковельської міськрадипосилаючись на педагога Ковельської міської гімназії"Випускниця 2001року спеціалізованої школи № 3, Ковельської філії ВОМАН Хомич Оксана ввійшла в ТОП-50 найкращих учителів України, номінованих на премію Global Teacher Prize Ukraine. Це щорічна національна премія для вчителів-новаторів, агентів освітянських змін, вона покликана привернути увагу до праці вчителя, підкреслити її важливість у суспільстві. Цю відзнаку засновано в 2017 році ГС «Освіторія», якою керує сьогодніпісля підписання меморандуму з фондом Varkey GEMS Foundation", - йдеться у дописі.Оксана Хомич – учитель-методист початкових класів НВК «Новопечерська школа», аспірантка Київського університету ім. Б.Грінченка, випускниця Queen’s University, Онтаріо, Канада, он-лайн учитель Ukrainian United School, Монітоба, Канада, співрозробник Нової української школи, учасник Всеукраїнських та Міжнародних конференцій.Освітянка впроваджує стратегії НУШ в рідному Ковелі, презентуючи передовий педагогічний досвід для учителів початкових класів на базі НВК № 11, Центру гуманітарної освіти ім. Н.Касянчук, ЗОШ № 12, Вербської ЗОШ Ковельського району, по всій Волині та Україні. Особливої уваги заслуговують напрацювання Оксани Олександрівни з теми впровадження світових освітніх технологій Daily 5 та Daily 3.Оксана Хомич про свої педагогічні інновації звітує на власному youtube-каналі Ukrainian Teacher.Премію Global Teacher Prize створив арабський мільярдер, який оцінив працю вчителя в 1 млн. доларів. Конкурс відбувається під патронатом Його Високості Шейха, віце-президента ОАЕ, прем’єр-міністра та еміра Дубая. В Україні цей конкурс називають ще Нобелівською премією для учителів.