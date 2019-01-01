вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У волинському селі облаштували «лісову» зупинку. ФОТО

У волинському селі облаштували «лісову» зупинку. ФОТО
Волинські лісівники облаштували екозупинку у селі Лишнівка Маневицького району.

Про це повідомляє прес-служба ВОУЛМГ.

Автозупинок у «лісовому стилі» у волинських селах та громадах стає все більше. Людям дуже припали до душі дерев’яні конструкції, які створюють комфорт у місцях очікування громадського транспорту. Лісівники намагаються виконати такі прохання громад за кожної можливості.

Ще одна зупинка відтепер служить мешканцям села Лишнівка Маневицького району, що належить до Прилісненської ОТГ. Встановлена вона місцевими лісівниками – працівниками державного підприємства «Городоцьке лісове господарство». Нещодавно лісівники на прохання громади встановлювали екозупинку в іншому кінці села.

У волинському селі облаштували «лісову» зупинку. ФОТО


Варто зазначити, що співпраця Прилісненської громади та городоцьких лісівників є досить результативною. Окрім сплати чималої суми податків та зборів (лише за цих півроку лісгосп сплатив у Прилісненську ОТГ 3 млн грн) та створення робочих місць (107 загалом) із достойною зарплатою (в середньому – понад 13 тисяч грн), лісівники реалізовують чимало соціальних проектів. Серед таких – озеленення територій, сприяння у будівництві та ремонті соціальних закладів, храмів, проведення благоустрою громадських місць відпочинку.
У волинському селі облаштували «лісову» зупинку. ФОТО
У волинському селі облаштували «лісову» зупинку. ФОТО
У волинському селі облаштували «лісову» зупинку. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ліс, Лишнівка, ВОУЛМГ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Від і до: за скільки можна купити мед у центрі Луцька. ФОТО
У Луцьку підвищили вартість проїзду в тролейбусах
Красуні та красені першого дня «Бандерштату». ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Зоря» програла перший матч плей-офф Ліги Європи
Сьогодні, 00:17
23 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У волинському селі облаштували «лісову» зупинку. ФОТО
22 серпень, 23:34
Під час вечірки дівчина вистрелила з рушниці в обличчя подрузі
22 серпень, 22:58
Волинянка – у ТОП-50 найкращих вчителів України
22 серпень, 22:26
Схожі новини
Волинські лісівники збудували ще один вольєр для вирощування дикого кабана. ФОТО Волинські лісівники збудували ще один вольєр для вирощування дикого кабана. ФОТО
22 серпень, 05:13
Де на Волині незаконно рубають найбільше дерев Де на Волині незаконно рубають найбільше дерев
16 серпень, 04:18
Із завданням впоралися: лісівники Волині розповіли, скільки насаджали дерев у сезон-2019 Із завданням впоралися: лісівники Волині розповіли, скільки насаджали дерев у сезон-2019
15 серпень, 20:07
Як на Волині захищають ліс від пожеж і шкідників Як на Волині захищають ліс від пожеж і шкідників
15 серпень, 17:57
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Зоря» програла перший матч плей-офф Ліги Європи
Сьогодні, 00:17
 0
23 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
У волинському селі облаштували «лісову» зупинку. ФОТО
22 серпень, 23:34
 0
Під час вечірки дівчина вистрелила з рушниці в обличчя подрузі
22 серпень, 22:58
 0
Волинянка – у ТОП-50 найкращих вчителів України
22 серпень, 22:26
 0
Медіа
відео
1/8
﻿