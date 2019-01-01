У волинському селі облаштували «лісову» зупинку. ФОТО

Волинські лісівники облаштували екозупинку у селі Лишнівка Маневицького району.Про це повідомляє прес-служба ВОУЛМГ.Автозупинок у «лісовому стилі» у волинських селах та громадах стає все більше. Людям дуже припали до душі дерев’яні конструкції, які створюють комфорт у місцях очікування громадського транспорту. Лісівники намагаються виконати такі прохання громад за кожної можливості.Ще одна зупинка відтепер служить мешканцям села Лишнівка Маневицького району, що належить до Прилісненської ОТГ. Встановлена вона місцевими лісівниками – працівниками державного підприємства «Городоцьке лісове господарство». Нещодавно лісівники на прохання громади встановлювали екозупинку в іншому кінці села.Варто зазначити, що співпраця Прилісненської громади та городоцьких лісівників є досить результативною. Окрім сплати чималої суми податків та зборів (лише за цих півроку лісгосп сплатив у Прилісненську ОТГ 3 млн грн) та створення робочих місць (107 загалом) із достойною зарплатою (в середньому – понад 13 тисяч грн), лісівники реалізовують чимало соціальних проектів. Серед таких – озеленення територій, сприяння у будівництві та ремонті соціальних закладів, храмів, проведення благоустрою громадських місць відпочинку.